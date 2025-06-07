新总统尽快访美并非唯一正确答案



新总统就任后什么时候访问美国将成为关注焦点。多短时间内访问美国举行韩美首脑会谈，还被看作体现新政府外交力量的指标。文在寅总统在就任51天后访美，会见了特朗普总统。当时青瓦台强调，这是历届政府上台后最快举行的韩美首脑会谈。这一纪录在2022年尹锡悦总统以美国总统拜登访韩、在上任11天后举行会谈被打破。



在6月3日总统选举中上台的李在明政府面前，韩美同盟问题的分量比任何时候都重。通过韩美首脑会谈恢复首脑外交，降低经济安保不确定性，是最重要的课题之一。但从最近美国的情况来看，“新总统访美越早越好”的原有外交语法是否仍然有效令人怀疑。



首先，特朗普的外交方式与过去不同。特朗普外交的特点是不可预测性。他打破了以往的外交惯例，露骨地指责对方，展现了作为“硬汉”的面貌。反过来，可以刺激特朗普特有的炫耀欲望，获得实际利益，而不是取得看得见的成果。这就是特朗普第一个任期时，很多海外首脑争先恐后地拍马屁，争着显示与特朗普有多亲近的原因。



但是，进入特朗普第二期后，这种“特朗普解决方案”并没有以前那么有效。随着全面推行更加强硬的“美国优先主义”，要求条件也随之提高。日本首相石破茂在特朗普就任总统18天后举行了首脑会谈。虽然拿出了1万亿美元投资承诺等大礼包，但未能获得“特朗普关税”的让步。外媒评价称，典型的例子是，日本前首相安倍晋三曾以“奉承黄金高尔夫球杆”的“拍马屁艺术”与特朗普建立“兄弟情”关系，但这一解决方案在特朗普第二期已经行不通。



相反，特朗普特有的弹性变弱了。上个月访问美国的南非总统拉马福萨提出了稀土合作等提议，但在特朗普提出“南非白人农场主集体屠杀”疑惑的攻势下，会谈以惨剧告终。他甚至牺牲了解决在美中关税战争中被认为是美国最大弱点的稀土问题的机会，提出了“让美国再次伟大”阵营提出的阴谋论。问题是，特朗普第二期在人事和外交上具有巨大影响力的强大“让美国再次伟大”团队和阴谋论者最近把韩国当作了目标。他们就前总统克林顿上月访韩一事主张“这是因为中国关系到韩国总统选举结果的利害关系”等，正在扩散有关韩中关系的阴谋论。



特朗普的关税缓期期限到7月8日只剩下一个月。有人担心，在要求扩大驻韩美军战略灵活性成为既定事实的情况下，美国国防部8月发表《国防战略方针》前后，裁减驻韩美军和增加防卫费分摊额的要求将成为现实。



这些都是韩国新政府需要迅速寻找解决方法的课题。但快速访美并不一定是正确答案。恰巧，15日将举行七国集团首脑会议，24日将举行北约首脑会议。特朗普都计划出席。这是减少危险负担、再次确认与美国的信任、恢复韩美首脑外交的机会。如果急于消除对韩美同盟的担忧而访美失败，其结果将难以挽回。

