特朗普签署公告6个月内禁止哈佛大学新生入境

美国总统唐纳德•特朗普4日签署公告（Proclamation），以哈佛大学未向联邦政府提交外国学生违法行为记录、威胁国家安全为由，禁止为赴哈佛大学求学的外国学生及研究人员发放入境签证六个月。对已在哈佛大学就读的外籍学生，将由国务卿马克•卢比奥酌情决定是否取消签证。特朗普总统在题为《通过解决哈佛大学危机强化国家安全》的公告中宣称：“哈佛大学已不再是国际学生及交流访问者项目（Student and Exchange Visitor Program•SEVP）的可靠管理者。进入美国高等教育机构是联邦政府赋予的特权，唯有该机构遵守并执行联邦法律时方能实现。哈佛大学在此领域已然失职。”他指责中国等敌对国家通过渗透美国顶尖大学窃取尖端技术、散布虚假信息以扰乱美国社会并激化矛盾。特朗普政府曾要求校方提交外国学生违法记录以遏止此类行为，但哈佛大学仅移交3人信息，其消极配合态度引发美方不满。外国留学生占全校学生总数四分之一的哈佛大学立即表示反对。该校通过声明指出：“此举侵犯了保障言论自由的《美国宪法第一修正案》。哈佛大学将持续保护国际学生权益”，暗示将采取法律行动。哈佛大学校报《哈佛深红报》驳斥称：“今秋即将入学的外国新生多数尚未抵校。校内近期激增的犯罪主要涉及电动自行车和滑板车盗窃，国际学生从未主导此类犯罪。”该公告的具体实施方式尚未明确。法律界普遍认为，此类公告相较于行政命令（executive order）的强制效力较弱。另据报道，特朗普总统以国家安全为由同步签署禁令，自9日起禁止伊朗、也门、阿富汗、缅甸、乍得、刚果共和国、赤道几内亚、厄立特里亚、海地、利比亚、索马里、苏丹等12国公民入境。对古巴、老挝、塞拉利昂、多哥、土库曼斯坦、委内瑞拉、布隆迪等7国公民实施部分入境限制。其首个任期内颁布的伊朗、伊拉克、叙利亚、苏丹、利比亚、索马里、也门七国公民入境禁令曾引发广泛争议。