中国限制稀土等关键矿物出口引发连锁反应 全球汽车制造商面临停产危机

《路透社》3日报道称，中国为应对美国关税战而限制稀土等关键矿物出口，导致全球汽车制造商面临生产中断危机。《纽约时报》分析指出：“中美关税战正转向更具杀伤力的供应链管控领域，中美贸易战已进入全新阶段。”据路透社消息，中国自今年4月起实施稀土出口政府许可制度。相关许可申请需提交数百页材料，且审批结果缺乏透明度，导致稀土出口量锐减至原有水平的一半。受此影响，汽车、航空航天、半导体及军工产业的全球制造商正遭遇严峻供应链危机。专家特别指出，“稀土磁铁”短缺问题尤为突出。从车辆雨刷电机到制动系统ABS传感器，几乎所有核心零部件均需使用稀土磁铁。路透社援引业内消息称：“相关矿物短缺可能导致汽车工厂在数周内停摆，丰田、大众、现代汽车等主要制造商已表达紧急关切。”美国汽车企业通用汽车公司上月被曝向特朗普政府递交密函诉苦。汽车创新联盟发表声明强调：“稀土矿物直接关联自动变速器、发电机、各类电机传感器、安全带、扬声器及照明设备等核心汽车部件，缺乏这些关键零部件，美国汽车工厂停产只是时间问题。”路透社分析认为，中国此举旨在强化在关键矿物产业的主导地位，进而在对美贸易战中施加影响力。报道称：“除美国外，日本、欧洲各国政府已纷纷要求与中国举行紧急会谈。”白宫发言人卡罗琳•莱维特当日证实：“特朗普总统与习近平主席预计本周通话，稀土出口禁令将成为核心议题。”林雨宣 imsun@donga.com