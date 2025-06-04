致死率达14%的“侵袭性A群链球菌”登陆韩国

随着海外剧增的“侵袭性A群链球菌”感染在韩国境内得到确认，韩国疾病管理厅开始构建监视体系。由于致死率达到14.4%，当局正在讨论将其指定为法定传染病的方案。京畿道城南市盆唐首尔大学医院李贤珠（音）教授研究团队受疾病厅的委托进行了“构建国内侵袭性A群链球菌监视体系”研究。研究结果显示，2015年至2024年韩国确认的侵袭性A群链球菌感染病例达383例。据统计，成人患者占大部分，达319例（83.3%）。儿童患者达64例（16.7%）。研究团队表示：“由于没有（国内官方）侵袭A群链球菌感染监视体系，所以很难认知患者发生及死亡事例。确认了侵袭A群链球菌感染监视体系的必要性。”据研究团队透露，被确认感染的全体患者中有14.4%（55例）死亡，11.7%（45例）经历严重后遗症。41.5%（159例）患者接受手术及皮肤切开术，1.3%（5例）患者接受四肢截肢手术。A群链球菌被认为是全世界十大感染相关死亡原因之一。大部分人会出现与流感相似的轻微呼吸道症状。不过，侵袭性A群链球菌是由细菌侵入血液、肌肉、脑脊髓液等正常没有细菌的身体部位引起的，可引起败血症和中毒性休克综合征等疾病。美国、英国、加拿大等主要发达国家正在运营对相关疾病的国家层面的监视体系。疾病厅人士表示：“以研究结果为基础，正在讨论将相关疾病反映到法定传染病的详细事项。”朴京民记者 mean@donga.com