车维德：“如果韩国拒绝调整驻韩美军，美国可能会提出全面撤离”

美国一韩国问题专家警告，如果韩国新政府不接受驻韩美军的“战略灵活性”，特朗普政府可能会全面撤离驻韩美军。美国国际战略问题研究中心韩国客座研究员车维德（维克托•车，照片）2日在该研究中心网站上发表的问答式评论中表示：“韩国新政府应该就是否接受意味着重新调整驻韩美军作用的战略灵活性做出重大决定。如果韩国拒绝，特朗普总统可能会把韩国视为‘搭便车者’，采取报复措施。这有可能导致驻韩美军全面撤离。”对于特朗普政府考虑裁减驻韩美军的背景，他分析说：“美国为了在印度太平洋地区与中国发生潜在冲突、特别是在台湾和第一岛链（日本冲绳-台湾-菲律宾）内的冲突中占据优势，需要重新部署和增强兵力。”他还表示：“这反映了特朗普政府的原则，即美国的盟国应该承担更多的本国防御负担。”特朗普政府认为，韩国具备承担本国防御的能力。虽然最近美国国防部否认《华尔街日报》关于裁减驻韩美军的报道，但车维德认为，美国政府有可能正在讨论上述问题。他表示：“如果目前正在讨论的撤军计划得以实施，驻韩美军兵力将减少到2万人以下，是韩国战争以后人数最少的一次。（《华尔街日报》）报道中提到的4500人相当于前锋战斗旅的规模。”以轻型轮式装甲车为主的前锋战斗旅从2022年开始轮换部署，该旅规模在5000人左右。车维德预测，是否接受驻韩美军的战略灵活性将在政治上产生敏感的影响。他表示：“如果韩国接受战略灵活性，可能会给美国带来积极信息，但也会给中国‘在台湾发生紧急情况时韩国会站在美国一边’的信息。”他还说：“在必须作出这种战略决定的时候，韩国政府同时面临着相互关税、汽车和钢铁关税等（特朗普政府的）经济压力。”申晋宇 niceshin@donga.com