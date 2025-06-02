李在明：“不是左派右派，而是实力派” VS 金文洙：“必须阻止怪物独裁”

6月1日，距离6月3日总统选举还有两天，总统候选人们纷纷前往选情险地，在最后关头呼吁支持。共同民主党候选人李在明计划在保守势力较强的地区提高得票率，争取过半。国民力量党候选人金文洙在国民力量党弱势地区展开“超压缩游说”，试图在最后阶段逆转。李在明当天依次访问庆北安东和大邱、蔚山、釜山，集中攻略“险地”。继上个月正式选举运动开始的第二天即13日访问大邱、庆北地区后，他在选举运动最后一个周末再次访问，为岭南地区的选票下了很大功夫。李在明当天在东大邱站广场朴正熙铜像前强调国民团结说：“左派、右派、我们不搞这个。我们是‘实力派’‘实力派各位’。”金文洙当天在全体选民51%居住的首都圈，以1小时为单位巡视了京畿道的水原、城南和首尔市江西区等国民力量党薄弱的10个地区，集中展开了“反李在明投票”攻略。金文洙在水原光教针对李在明说：“装上防弹玻璃、穿着防弹背心，试图通过各种防弹怪物立法来防弹（保护）独裁怪物，这样不行吧?”改革新党候选人李俊锡当天在自己的议员选区京畿道华城市东滩湖水公园强调说：“在总统选举中，我走的是一条既不是左也不是右的大韩民国前进的道路。将使大韩民国政治的中心变得年轻。”正式投票前一天的2日，各候选人还确定了“终场游说”的场所。李在明在首尔市汝矣岛公园、金文洙在首尔市政府前的首尔广场、李俊锡将在大邱市寿城区展开最后的集中游说。金成模记者、赵应亨记者 mo@donga.com、yesbro@donga.com