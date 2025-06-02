小说《洞》作者片惠英：“希望电影成为小说世界的延伸而非忠实再现”

“与其说希望电影成为小说的忠实再现，不如说希望它成为小说世界的延伸。”即将在好莱坞被改编成电影、最快于明年上映的小说《洞》（文学与知性社出版）作者片惠英，1日在与《东亚日报》的书面采访中如是说。电影《洞》（The Hole）项目由金知云导演执导，曾主演HBO电视剧《时间旅行者的妻子》的演员特奥•詹姆斯饰演丈夫，演员郑好娟饰演妻子。上月，美国猎户座影业公司（Orion Pictures）已获得该片的全球发行权。片惠英表示：“写小说是极其个人的工作，而电影则是将个人工作集体化、全球化的过程。”她还说：“作为金知云导演的长期影迷，我一直钦佩他特有的紧张感、幽默感、洞察力以及影像美学，因此更加期待。”与好莱坞制作团队的沟通是如何进行的？对此，片惠英表示：“主要与美国和韩国的制片人交流了关于角色的看法。”她解释道：“由于小说是以男性主人公为中心展开的，因此我们大量讨论了小说中有意省略的女性人物。”她特别提到：“电影中将呈现小说里没有的女性角色面貌，其中有些设定作为原作者我也觉得非常有趣并为之拍手叫好。”《洞》讲述了因交通事故失去妻子且全身瘫痪的人的故事，揭露了表面看似幸福的夫妻之间隐藏的裂痕。原本是发生在韩国的故事，但改编为国际夫妇后，正以韩语、英语双语进行拍摄。片惠英期待道：“语言上的微妙差异和文化差异似乎会进一步加强悬疑感。”促成版权交易的经纪公司Barbara Zitwer评价《洞》“该片让人联想到斯蒂芬•金的《危情十日》”。剧本工作由美国编剧负责。片惠英表示：“我虽然是原作者，但认为电影制作是基于与小说创作完全不同的系统完成的工作，因此完全托付给了他们。”许多原著小说签订了电影改编版权协议，但真正进入制作的只是少数。据悉，《洞》所依据的短篇《植物爱好》曾在韩国签订版权协议，但因新冠疫情爆发而推迟了影视制作。版权协议到期后，美国制作公司主动联系，电影化才得以成功。片惠英表示：“如果看过电影的观众能因此去阅读原著，重新通过文字体验视觉表达，并发现小说特有的语言魅力，我将感到非常高兴。我希望持续、安静地继续写下去。”金素敏记者 somin@donga.com