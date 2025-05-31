禹相赫剑指东京世锦赛跳高金牌

“我将稳步前进，朝着今年最大目标——世锦赛冠军迈进。”“微笑跳跃者”禹相赫（29岁•照片）29日在庆尚北道龟尾举行的2025年亚洲田径锦标赛男子跳高决赛中，以2米29的成绩夺冠后如此表示。禹相赫梦想在今年包揽世界室内田径锦标赛、亚洲田径锦标赛和世界田径锦标赛冠军，只要在9月于日本东京举行的世界田径锦标赛上夺冠，即可达成目标。他正延续上升势头，包括3月在中国南京举行的世界室内田径锦标赛上越过2米31成为冠军在内，今年参加的5项国际赛事均登顶冠军宝座。禹相赫当天虽因暴雨导致决赛延迟而面临状态调整困难，但仍从2米15到2米29的所有高度均在第一次试跳中成功跃过。禹相赫由此成为继李镇泽（1991年、1993年、1995年赛事冠军，实现亚锦赛男子跳高三连冠）之后，时隔30年在该赛事上实现两连冠的选手。曾在2017年赛事中夺冠的禹相赫，与李镇泽共同创下了亚洲田径锦标赛男子跳高最多夺冠纪录（3次）。禹相赫表示：“因为比赛在韩国举行，我想展现更有活力的面貌。在主场夺冠的我，是个幸福的人。”成功结束本届赛事的禹相赫，为参加东京世界田径锦标赛前哨战——2025年世界田联钻石联赛，将于下月3日前往意大利罗马。禹相赫将在本次罗马站比赛中，与2024年巴黎奥运会金牌得主哈米什•克尔（新西兰）、本赛季创下世界最佳成绩（2米34）的奥列赫•多罗什丘克（乌克兰）等选手同场竞技。赵英宇记者 jero@donga.com