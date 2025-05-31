总统选举事前投票接连发生事故……选管委管理不善引发争议

随着围绕第21届总统选举事前投票的事件和事故接连发生，选举管理不善再次成为众矢之的。继投票用纸运出事件之后，负责确认投票者身份证的选举助理代替丈夫投票也被揭发，部分投票站还发现了去年举行的第22届议会选举投票用纸。政界认为中央选举管理委员会管理不善问题的呼声也越来越大。据选管委透露，30上午在京畿道的金浦、富川接连发现了第22届议会选举投票纸。据悉，在金浦发现的投票纸上盖有金浦市议会选举投票官印。在富川发现的选票被确认是富川市甲选区的投票纸。选管委人士表示：“此次选举再次使用上次议会选举时用过的投票箱，上次选举时没有开票的记票用纸似乎还留在了投票箱里。这是上次议会选举时管理不到位的问题。”前一天，在首尔市江南区大峙洞进行代理投票的选举工作人员被揭发。负责确认投票者身份证的该女性试图用丈夫身份证代替丈夫先投票，然后用自己的身份证再次投票，但遭到了制止。京畿道龙仁市接到“在用来退件的信封里发现了已写票的投票用纸”的举报，引起了争议。据京畿南部警察厅透露，当天上午龙仁市某事前投票站接到举报称，自己收到的信封里已经装着填写了共同民主党总统候选人李在明的投票用纸。但选管委认为很有可能是举报者自导自演的闹剧，委托警方进行正式调查。李胜宇记者、龙仁=赵永达记者 suwoong2@donga.com、dalsarang@donga.com