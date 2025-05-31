总统选举最后阶段“虚假信息”大行其道……选管委管理不善将成为阴谋论的导火索



30日，在京畿道的金浦和富川分别发现了1年前议会选举用投票用纸。如果写票给某一候选人、结果在议会选举的统计中被遗漏，就不能看作是微不足道的管理失败。29日，聚集到首尔新村投票站的投票者们甚至拿着投票纸吃了饭再来。中央选举管理委员会事务总长虽然道歉称“这是明显的失误”，但显然没能应对可能出现的选民集中现象。



在今年一再出现中央选管委管理不善的事例、部分选民的越轨行为曝光后，6月3日总统选举的事前投票于30日结束。第一天的事前投票创下了历史最高值的投票率，到了第二天30日下午，上升速度放缓，达到了略低于3年前总统选举时的34.74%。



29日，在首尔市大峙洞，投票工作人员用丈夫的身份证以自己和丈夫的姓名进行了两次投票。京畿道龙仁市水枝区接到举报称，已经填写了某一候选人的投票用纸装在馆外事前投票用邮袋里。虽然中央选管委解释说“这可能是为了制造选举混乱而自导自演的闹剧”，但如果按照选管委所说，能从第三方得到投票用纸，这本身就暴露出了严重的漏洞。在首尔市九老区和庆尚南道河东郡，也有以监视投票箱为目的试图擅自闯入选管委建筑物的事例。



在这种情况下，社交媒体上的虚假信息等非常猖獗。在网上出现了国民力量党总统候选人金文洙批评事前投票管理不善的谈话，但事实并非如此。由中国入籍的一名女性投票给某一候选人后，把投票纸上传到中国社交媒体上，在网上引发了中国介入的争议。



从未像今年大选一样迫切需要完美的选举管理。导致总统被罢免的紧急戒严的表面理由之一就是选举舞弊争议，因此应该通过正确的投票和开票管理，作为消除阴谋论的机会。



尽管选管委不能事先阻止选民的越轨行为，但不该出现昨天和前天的失误。那本身就是选管委存在的理由。韩国在经历戒严和弹劾之后，艰难地恢复了民主主义。选管委应该通过可以预想的剧本检查，阻止6月3日正式投票时可能出现的混乱。只有这样才能保持选民的参与意志。必须铭记，选管委的管理失误有可能成为开始减少的阴谋论重新出现的种子。

