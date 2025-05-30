前美国贸易代表：“原有的贸易体系失败了，不要想着再回到过去的体系”

“不要想着再回到过去的贸易体系。原有的体系失败了，我们需要新的体系。”29日，在“2025东亚国际金融论坛”上担任演讲嘉宾的美国前贸易代表办公室（USTR）代表罗伯特•莱特希泽（照片）主张，为应对日益加剧的贸易失衡问题，唐纳德•特朗普行政当局发动了“关税战争”。其意在于，试图将仅停留在经济理论层面的自由贸易应用于现实，反而导致了贸易失衡，因此需要高额关税来纠正这一问题。前代表莱特希泽强调，贸易失衡导致美国中产阶级陷入困境，财富只集中在1%的人手中。他表示：“这比单纯让民众购买廉价电视机更为重要。让美国劳动者拥有工作、能够照料社区和家庭，才是我们的目标。”接着，对于当地时间28日美国地方法院阻止对等关税生效的裁决，莱特希泽解释称，“这（对特朗普贸易政策而言）是一个重大障碍”，但他同时表示“即使裁决成立，也很难认为关税政策就此结束”。这是对特朗普行政当局将寻求《美国贸易法》第301条等新替代方案的解读。前代表莱特希泽预测：“虽然依据《美国贸易法》第301条对中国加征所有关税后卷入了无数诉讼，但均胜诉了”，“不久之后，将会有依据第301条对多个进行不公平贸易并对美国产生负面影响的国家加征（分项）关税。”当天在论坛上致贺词的韩国产业通商资源部长官安德根表示：“特朗普第二任期行政当局正伴随更广泛的关税措施，例如对全球国家实施普遍关税和分项关税等。为应对美国关税协商及通商环境变化，我们将进行彻底准备。” 代行企划财政部长官职务的第一次官金范锡表示：“包括关税在内的外部不确定性，仅凭政府之力难以克服”，“需要官民齐心协力，展开举国应对战。”此次由《东亚日报》与Channel A以“特朗普2.0与韩国经济，关税战争与低增长危机”为主题共同举办的论坛已进入第13届，共同民主党议员任光铉、国民力量党议员金在燮等人也出席了会议。全主榮 aimhigh@donga.com