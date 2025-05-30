韩国音乐剧冲击托尼奖 闪耀纽约伦敦舞台

正在美国百老汇上演的韩国原创音乐剧《也许是美好结局》（Maybe Happy Ending）气势如虹。该剧近期接连斩获纽约戏剧评论家协会奖和戏剧联盟奖最佳音乐剧奖后，又于当地时间6月8日即将揭晓的托尼奖评选中，入围最佳音乐剧、最佳导演、最佳剧本、最佳作曲等10个奖项的提名。正因如此，该剧被称为演艺界的《寄生虫》。若获奖，这将创下韩国原创音乐剧在百老汇首演并获奖的历史。继韩国电视剧和电影之后，韩国音乐剧在世界市场上也取得了非凡成就。其意义不仅超越短期演出或投资合作，更在于韩国创作者和制作人正实质性进入当地的制作体系。●蕴含“普世抒情性”的韩国音乐剧《也许是美好结局》由韩国编剧朴天休和美国作曲家威尔•阿伦森共同创作。该剧于2014年通过友兰文化财团的开发项目策划，并于2016年在首尔大学路300座规模的小剧场首演。故事以21世纪后期的首尔为背景，描绘了被人类遗弃的辅助机器人之间的爱情与旅程。凭借新颖的设定和细腻的情感，该剧在韩国国内也广受好评。其海外拓展始于2016年在纽约举行的展示会。该剧被美国著名制作人杰弗里•理查兹看中，促成了百老汇的签约。去年11月，该剧在贝拉斯科剧院以开放式演出（无固定闭幕日期）的形式开幕。最近连续两周票房突破百万美元，在商业上也取得了稳定成绩。作为友兰文化财团制作人参与该剧开发、现任Library Company本部长金裕哲表示：“虽非从一开始就瞄准百老汇，但两位创作者均以纽约为基地，因此同步进行了英文版的开发。剧中不同于大型歌舞音乐剧的普世情感和抒情性，似乎给百老汇观众带来了新鲜感。”庆熙大学文化艺术经营学系教授池惠元指出：“新冠疫情后百老汇音乐剧规模缩小，小型剧目因此更受瞩目。”●进军英美市场的《了不起的盖茨比》最早进军美国百老汇的韩国音乐剧是1997年在纽约林肯中心上演的《明成皇后》。此后，展现安重根义士生命最后一年的音乐剧《英雄》于2011年在百老汇上演。然而，这些演出多为一次性，且观众很大一部分是韩裔，存在局限。但近期韩国音乐剧的氛围已截然不同。OD Company代表申春秀于去年4月作为首位亚裔独立领衔制作人，在百老汇正式推出音乐剧《了不起的盖茨比》，并于上月在英国伦敦西区上演。申春秀代表表示：“目前该剧在美国以开放式演出形式进行，反响良好；在英国也计划于9月后更换剧场继续演出。当地观众对韩国音乐剧制作人担任制作感到惊讶。”韩国本土原创音乐剧《玛丽•居里》也于去年在伦敦查令十字剧院以英文版进行长期演出，正式进入西区市场。制作公司LIVE代表姜炳元称：“这并非简单翻译韩国演出，而是实质性融入当地产业结构并取得了商业成功。”对此趋势，顺天乡大学表演影像学系教授元钟源分析道：“凭借K-POP、电视剧和电影积累起来的对韩国文化的信任感，正扩展至音乐剧这一综合艺术门类。”表演评论家朴炳成指出：“要攻略英语圈市场，需要努力准确理解当地市场。大学路中小剧场音乐剧方面，需要涌现更多超越狂热粉丝圈层的、具有普世性的作品。”史智媛记者 4g1@donga.com