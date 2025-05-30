韩国银行正式确认经济增速将降至0%区间 新政府肩头重担千钧



韩国银行大幅下调今年韩国经济增长率预期至0.8%，正式确认经济将陷入“0%区间增长”。该行认为，长期的内需萎缩以及美国引发的关税战正对韩国经济造成致命打击。虽然作为紧急应对措施下调基准利率0.25个百分点，但评价认为此举不足以扭转陷入泥沼的经济形势。



昨日，韩国银行将三个月前预计的1.5%增长率预期下调近一半。这是由于第一季度增长率跌至-0.2%，韩国银行判断无法再推迟调整。韩国银行预计，即便对美关税谈判顺利进行且关税税率大幅下调，增长率也仅能达到0.9%，无法突破1%。明年的增长率预期也从1.6%下调0.2个百分点。若韩国经济增长率连续两年低于2%，将是1954年有统计以来的首次。



韩国银行金融货币委员会虽将基准利率从2.75%下调至2.5%以作应对，但难以扭转局面。受外食价格上涨、政局不稳影响，消费心理依旧冻结；盈利能力恶化的企业则缺乏投资余力。然而，若更大幅降息，则难以避免推高已显不安的首尔等地区房价，以及加剧家庭债务负担的副作用。



当货币政策遭遇瓶颈时，应通过释放财政力量解决问题。本月初虽编制了13.8万亿韩元的第一轮追加修订预算，用于应对岭南地区山火等用途，但在提振经济方面存在局限。不过，若在6月3日大选中胜出，共同民主党总统候选人李在明承诺将编制20万亿韩元以上，国民力量党总统候选人金文洙则承诺将编制30万亿韩元的“第二轮追加修订预算”。20万亿至30万亿韩元的追加修订预算有可能将增长率最高拉升0.2至0.5个百分点。



因此，有必要将预算集中于效果最大的领域。向濒临生存边缘的个体经营者每人发放数百万韩元预算虽能起到民生支援效果，但对提升增长率助益不大。向因资金困难停滞的社会基础设施（SOC）和建设领域提供支援，可望获得更大成效。支持人工智能（AI）、二次电池以提升增长潜力的事业也刻不容缓。今年韩国经济能否摆脱0%区间增长的泥沼，将取决于下周即将就任的新政府的判断与执行力。

