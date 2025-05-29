驻韩美军司令强调战略灵活性绝对必要 暗示调整角色

驻韩美军司令泽维尔•布伦森表示，“美军驻扎韩国对于维持印度太平洋地区的战略灵活性绝对必要”，暗示将调整驻韩美军的角色和功能。他虽正面否认了近期提出的部分驻韩美军裁减之说，但意在表明驻韩美军的作用将超越对朝威慑，扩大至牵制中国及俄罗斯、台湾海峡问题等范畴。布伦森司令于28日出席韩美研究所（ICAS）主办的在线研讨会时称，“战略灵活性是所有人所期望的”，并表示“要确保‘以力量促和平（peace through strength）’，有时我们需要有能力向其他地区投送力量”。这明确了战略灵活性意味着当区域内发生危机时，驻韩美军能够在朝鲜半岛以外执行任务。“以力量促和平”是唐纳德•特朗普总统的外交安保政策口号。布伦森司令还指出，“在西海，中国侵犯北方界线（NLL）周边；在东海，俄罗斯侵犯防空识别区（KADIZ）”，并称“不看（朝鲜半岛）地图就无法理解为何战略灵活性绝对必要”。他否认了关于特朗普政府正考虑裁减驻韩美军2.85万名兵力中4500名的报道，表示“没有任何人向我提及此事”。但他也提到“关于兵力结构的讨论一直都有”，并未排除调整驻韩美军的可能性。据悉，特朗普政府正以国防部长皮特•赫格塞思为核心，准备重整包括驻韩美军在内的海外驻军计划。有观测认为，当前关于调整驻韩美军角色与规模的讨论可能只是“冰山一角”。前国防部次官申范澈表示：“布伦森司令反复强调战略灵活性，似乎是因为只有承认驻韩美军是一支可用于牵制中国等印度太平洋地区多用途任务的部队，其地位才能得到认可。”孫孝珠 hjson@donga.com