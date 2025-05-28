崔泰源会晤日本首相石破茂 共商扩大韩日经济合作

大韩商工会议所会长兼SK集团会长崔泰源27日在东京首相官邸会见日本首相石破茂，就强化韩日经济界合作、应对新贸易保护主义等议题展开探讨。大韩商工会议所当天表示，崔泰源会长在日本东京首相官邸拜会了石破茂首相。这是石破茂首相去年10月就任后崔会长首次与其举行会谈。崔泰源强调，在美中互征关税等全球贸易保护主义扩散的背景下，韩日两国亟需扩大经济合作并保持紧密协作。他特别请求石破茂首相及日本政府对两国企业活动提供政策支持，同时邀请首相及知名企业参与今年由大韩商工会议所主办的“APEC CEO峰会”。崔泰源随后访问日本商工会议所，与日本商工会议所会长小林健举行会谈。这是自2022年以来时隔三年再度访问该机构，双方就举办第14届韩日商工会议所会长团会议等合作方案进行了讨论。此前，崔泰源在8日和22日举行的经济五团体总统候选人座谈会上，多次强调构建“韩日经济联盟”的必要性，主张通过核心产业合作及优秀人才交流，推动建立多层次韩日经济社会共同体。当天在首尔中区乐天酒店举行的“第57届韩日经济人会议”上，韩日经济界代表、各界专家及政府人士等270余人参会。本届会议以“韩日邦交正常化60周年：更广泛更深化的韩日合作”为主题，将持续至28日。韩日经济协会会长金润在开幕辞中指出：“强化韩日经济合作不是选择题，而是攸关生存的必答题。两国企业家将超越政治变数持续深化协作。”日韩经济协会副会长麻生泰亦表示：“国际局势越是严峻，韩日合作就越能成为突破困局的关键力量。”郭道英 now@donga.com