美国防长打扫6•25战争参战纪念公园，声称必须让年轻一代铭记缅怀的意义

24日（当地时间），一名身着蓝色上衣、脚穿运动鞋的男子手持黄色刷子，出现在美国首都华盛顿的韩国战争（6•25战争）参战纪念公园。当他卷起衣袖反复擦拭园内铜像时，随行的孩子们也神情专注地掸去塑像上的积尘。这名男子正是美国国防部长皮特•赫格塞斯（45岁•照片）。在美国的显忠日“阵亡将士纪念日”（26日）前夕，他携子女及志愿者家庭共同造访了这座纪念公园。赫格塞斯部长当天表示：“这是向孩子们传递韩国战争历史意义的重要时刻，让他们理解这场战争的性质、重要性以及美军至今仍驻守韩国（韩半岛）的原因。”他强调：“必须让年轻一代铭记缅怀的意义，唯有如此，他们才能将这份精神传递给后世。”赫格塞斯部长在社交平台“X”上传打扫视频并写道：“我们永远不会遗忘为自由献身的勇士们。”美国退伍军人事务部长道格•柯林斯也参与了此次打扫活动。此次打扫行动恰逢美国媒体曝出特朗普第二任政府考虑裁减驻韩美军之际，引发广泛关注。此前《华尔街日报》（WSJ）22日报道称，特朗普政府正研讨将2.8万名驻韩美军中的4500人转移至关岛等印太地区其他基地，该消息引发轩然大波。次日美国国防部与驻韩美军司令部双双否认裁军传闻，声明称：“美国坚定致力于捍卫大韩民国，期待与新一届（韩国）政府商讨巩固钢铁同盟的方案。”韩国国防部亦明确表态：“从未进行过相关讨论。”崔智善 aurinko@donga.com