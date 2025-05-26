“抓住”特朗普的英国“幕后”战略家



最近，英国在世界外交界备受羡慕。因为成功赢得了连盟国都发动大规模关税攻击的特朗普总统的心。



英国首相斯塔默8日宣布，英国成为第一个与美国达成贸易协议的国家。他特别强调，英国产汽车的关税率从原来的25%降至10%。英国产汽车的关税率比韩国产等其他进口车低15个百分点。竭尽全力说服特朗普连任政府的国家正在关注英国的秘诀。



英国在与美国的贸易中保持逆差，因此协商比较容易。因为即使美国让步，贸易也不会受到太大损失，所以有余地可以满足英国的要求。即便如此，说服气焰嚣张的特朗普政府也并非易事。



让他们回心转意的是“幕后战略家”。专职对付美国商务部长卢特尼克、美国贸易代表格里尔的“标志人”印度裔首相顾问巴伦·钱德拉就是代表性例子。斯塔默在美国华盛顿与特朗普会晤期间，他一直坐在后面。



钱德拉的竞争力并不是专业贸易官员的谈判技术。据悉，最终谈判由官员们进行，他充分发挥了斡旋者的作用。这给对斯塔默的提议犹豫不决的特朗普政府的“关键人物”们带来了确信。



他的斡旋能力源于多年来在网络中积累的信赖。在2008年因世界金融危机破产之前，钱德拉在美国招牌投资银行雷曼兄弟公司工作，来往于政界和经济界，积累了丰富的人际关系。卢特尼克也是华尔街出身，其纽带和情绪应该与众不同。英国《卫报》评价说：“在（执政的）工党内阁中，没有人能赶上钱德拉的企业人脉。”



普通官员不具备的“特别营销能力”也发挥了作用。他的前任同事对《卫报》暗示说：“如果一家企业的首席执行官搬到阿联酋迪拜的消息传开，钱德拉将带着他的子女可以就读的当地名牌学校目录出现。”



钱德拉的存在感表明，对特朗普二期政府的做法必须与以往截然不同。这意味着，对于无视现有外交和贸易秩序、单方面进行谈判的特朗普政府来说，人类的信任和好感比任何时候都成为武器。也许很多事都取决于一个官员的个人技能。



如果说钱德拉为英国的贸易谈判团队注入了“新鲜血液”，那么英国驻美国大使彼得·曼德尔森则展示了老练的“工匠气功”。从布莱尔内阁时期开始磨练的流利口才就是一大武器。曼德尔森不断会见美国企业家，询问英国能做的事情。他还充分利用豪华的官邸，并为出入白宫的记者团举行了3次派对。



韩国因为依赖出口的经济结构和朝鲜的威胁，对美外交比任何国家都重要。这样的韩国到底有多少“钱德拉”和“曼德尔森”呢？ 一想到在属于外交大场面的2023年法国巴黎当地观看的釜山世界博览会申办战，就非常担心。当时，由于战略和人力不足，有人担心“每个人都在做所有的事情”。希望下个月出台的新政府能在与美国进行的贸易谈判乃至政府运营中正确利用具备政府内外实力和专业性的人才。

