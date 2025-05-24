我们是否在期待建立在人类废墟之上的AI巴别塔？



“1716年，敬嫔朴氏被赐死。宫殿大动干戈。时年22岁的延礽君（英祖）突然威胁宫女，声称‘你们怎么敢对我妈妈那样！’，甚至意图在宫殿中纵火。《承政院日记》肃宗42年6月6日文章中有这样一段描述：‘潜邸之时，因悼母之故，狂奔欲纵火’。几年后延礽君（英祖）成为了国王。”



最近，一个“韩国史实话”为名的YouTube频道发布了一则短视频。



然而，这段看似引人入胜的历史故事实际上几乎完全不属实。这段AI生成的内容虽然在历史时间线上有所依据—英祖确实在1716年22岁，但其余内容几乎全部错误。英祖的母亲实际上是淑嫔崔氏，而非视频中提到的“敬嫔朴氏”。历史上，敬嫔朴氏只是中宗和思悼世子的后宫嫔妃。更重要的是，《承政院日记》中也从未有过视频中描述的那段记载。这段内容与其说是一段历史记录，不如说是一种“替代历史”的大众小说体裁的内容。尽管这个YouTube频道的其他内容在传达历史事实方面相对忠实，但这段“赤裸裸的谎言”却混杂其中。



这种现象很可能与最近AI技术被广泛用于在线内容的策划、制作和编辑有关。随着AI技术的普及，为了节约制作时间和成本，越来越多的在线内容开始依赖AI生成。然而，这种趋势也导致了事实错误的显著增加，这与AI提供错误信息的“幻觉现象（Hallucination）”有关。



目前还没有一种AI能够完全解决幻觉问题。与之前出现的搜索技术或社交媒体带来的信息选择偏见问题不同，生成AI面临的是一个更为根本的问题：生成的信息本身可能存在内在错误。AI可能是我们的好朋友，但有时它也会毫不犹豫地对我们编造谎言。如果未来我们将人类生命的决定性问题的部分权限交给AI，这确实令人担忧。当然，人类也会犯错，但人类会为错误承担责任并纠正。那么，当AI犯错时，谁来承担责任？



当前的生成型AI本质上是一种高度模仿和编辑的机器。没有原始来源，AI的开发就不可能进行。包括OpenAI的ChatGPT在内的大多数AI都在学习过程中“未经授权”使用了新闻报道等大量资料，这是公开的事实。虽然开发方用“数据”这个词掩盖，仿佛任何人都可以拿来使用，但实际上AI学习的是明确属于其他版权所有者的“知识产权”。美国《纽约时报》去年12月对OpenAI提起版权侵权诉讼的原因也正在于此。



“即使AI不断发展，仍然需要促进人类创作的理由是充分的。”这个领域的专家、世宗大学法学院教授崔承宰在最近一次研讨会上强调了这一点。有研究表明，如果AI制作的结果被AI再次学习，最终AI模型会崩溃。如果缺乏对IP的正当补偿，现有的内容创作基础将面临更严重的挑战。我们不禁要问：谁希望在人类废墟上建造AI的巴别塔？

