“十年热刺生涯已近乎圆满，希望赢得欧联杯让梦想成真”，队长孙兴慜誓言夺冠

“我希望在这场我人生中最重要的比赛中创造新的历史。”在18日接受英国BBC采访时，33岁的韩国球员、托特纳姆热刺队队长孙兴慜明确表达了对冠军的渴望。22日凌晨4点（韩国时间），2024-2025赛季欧洲足球联盟（UEFA）欧联杯决赛将在毕尔巴鄂上演，这场单场决胜的决赛将在热刺队与曼联队之间展开。冠军将获得参加下赛季欧冠联赛的入场券，以及600万欧元（约合94亿韩元）的奖金。20日，孙兴慜跟随球队一起抵达了决战之地毕尔巴鄂。这是孙兴慜自2010年在德甲汉堡队进军职业赛场后，时隔15年再一次向俱乐部生涯首冠发起挑战。2015年加盟托特纳姆热刺后，他曾两次闯入决赛：2018-2019赛季UEFA冠军联赛和2020-2021赛季英格兰联赛杯（EFL），但分别负于利物浦和曼城，屈居亚军。在最近一次接受UEFA官网采访时，孙兴慜坦言：“看着对手举起冠军奖杯是痛苦的。从这些痛苦的失败中，我学到了很多，这次我会做好充分的心理准备来面对比赛。作为韩国球员，孙兴慜将成为历史上第四位冲击欧联杯冠军的韩国球员。此前，前韩国国家队主教练车范根（72岁）曾两次在德甲联赛中捧起欧联杯前身—欧洲联盟杯的冠军奖杯：分别是在1979-1980赛季效力法兰克福，以及1987-1988赛季效力勒沃库森。此外，前韩国国家队后卫金东振（43岁•现任国家队助理教练）和中场李浩（41岁•现任仁川队首席助教）曾在2007-2008赛季效力俄罗斯圣彼得堡泽尼特队时共同赢得了欧洲联盟杯冠军。孙兴慜表示：“感谢在欧洲赛场证明自己的前辈们，才有了今天的我。我也希望将冠军梦想变为现实。”值得注意的是，无论是托特纳姆热刺队还是曼联队，本赛季在英超联赛中都经历了糟糕的赛季。截至20日，热刺队在英超20支球队中排名第17位，而曼联队排名第16位。两队都有可能以1995-1996赛季以来的最低排名结束本赛季。在英超历史交锋记录中，作为英格兰顶级联赛冠军次数并列最多（20次）的“传统豪门”曼联队以39胜14平13负的成绩遥遥领先于热刺队。然而，本赛季英超联赛和英联杯中，两队三次交手，热刺队全部获胜。体育统计专业公司“Opta”预测，热刺队在欧联杯决赛中获胜的概率为37.5%，略高于曼联队的35.2%。对于热刺队来说，这场欧联杯决赛是自2007-2008赛季英联杯夺冠后，球队17年来首次有机会打破冠军荒。历史上，热刺队曾两次赢得欧联杯（包括前身欧洲联盟杯）冠军，分别是在1971-1972赛季和1983-1984赛季。而曼联队则希望时隔8年再次赢得这项赛事的冠军，上次夺冠是在2016-2017赛季。本赛季，孙兴慜曾在对阵曼联队时打入一记精彩绝伦的进球。去年12月，在英联杯8强战（热刺4-3胜曼联）中，作为角球主罚者的孙兴慜右脚巧妙搓出的皮球像香蕉一样弯曲，最终飞入球网。热刺球迷最近将孙兴慜对阵曼联的角球进球评选为“本赛季最佳进球”。鄭允喆 trigger@donga.com