健康保险民粹主义，这种程度就是掠夺



每到选举季节，没有比健康保险更好的钱袋子了。因为这直接关系到医疗费和健康等国民最敏感的话题。政治家承诺扩大支出，选民则投出选票。



这次是护理费。共同民主党总统候选人李在明和国民力量党总统候选人金文洙争先恐后地承诺适用护理费健康保险。把上了年纪的父母送到疗养医院，承担护理负担，对任何人都不是别人的事。反应立竿见影也是因为这个原因。“用我缴纳的健康保险费支付父母看护费”的合理逻辑使政界和选民都很合理。



如果想将健康保险作为“孝道手段”，至少应该同时提出财源筹措和责任分担的设计。如果不考虑这些，只提出善心性公约，扩大健康保险保障性，那就不是令人高兴的承诺，而是侵蚀未来的掠夺。



护理费适用健康保险公约的最大问题是没有考虑可持续性。预计明年健康保险将出现3000亿韩元左右的赤字。预计到2028年，年赤字额将超过1.6万亿韩元，累计公积金也将见底。疗养医院患者的重症度分为5个阶段，即使只在最严重的1-3阶段适用健康保险，每年至少也要追加15万亿韩元。如此一来，国民年金将在2064年枯竭的忧虑就成了奢侈。



政治家们每次选举时都会打出扩大健康保险支出的牌是有理由的。首先通过增加优惠来获得选票，如果财政出现漏洞，到时候再提高健康保险费即可。健康保险费上调与增税不同，不需要修改法律，因此不用越过国会的门槛。政府只要适当调整费率即可。如果觉得支持率会下降，就推给下届政权就可以了。政治责任变得模糊，选票则会到手。还有比这更甜蜜的诱惑吗？



历代政权无论是保守还是进步，都未能避开这一诱惑。朴槿惠政府针对老年人把种牙和假牙纳入医保。文在寅政府以“文在寅医改”的名义，将高级病房费、核磁共振成像等非医保项目大举纳入医保范围。这是典型的健康保险民粹主义。尹锡悦政府声称要解决医政矛盾，推进医疗费调整等迟来的改革，给健康保险财政带来了巨大的负担。轻率的改革产生了更严重的民粹主义。



因此，本应用在真正需要的地方的健康保险财政正在挥霍殆尽。扩大对生命攸关的重症疾病、小儿癌症、稀有病患者的补助屡屡被冷落。因为它不能成为票数。随着扩大必需领域的支援原地踏步，受挫的胸部外科医生将开设脱发门诊。相反，像核磁共振、种牙、假牙等非特定多数人可以享受一点优惠的项目，以万亿韩元为单位的支出却大增。



在进入超高龄社会的今天，医疗和照顾的需求增长得更快。去年健康保险支出的40%以上集中在65岁以上的高龄层。长期疗养保险支出在短短5年内翻了一番。相反，支撑健康保险财政的可生产人口（15-64岁）呈减少趋势。由于潜在增长率放缓，国民收入也停滞不前。这是以收入对比计算的健康保险费派很难扩大的原因。



健康保险不能再成为好欺负的政治家钱袋。像现在这样将财政苦恼抛在脑后，只增加优惠的方式近乎掠夺。如果因善心性政策导致健康保险财政枯竭，责任将原封不动地由未来一代承担。以这样的结构，健康保险的生存本身就会受到威胁。没有数字计算的政治、逃避责任的政策要坚持到什么时候？

