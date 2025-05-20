世界排名第一的实力，舍夫勒赢PGA锦标赛实现个人大满贯第三胜

今年，29岁的美国球手斯科蒂•舍夫勒再次展现了强劲的实力。连续103周保持男子高尔夫世界排名第一的舍夫勒，在本赛季美国职业高尔夫（PGA）巡回赛的第二个大满贯赛事—PGA锦标赛中夺得了冠军。19日，舍夫勒在美国北卡罗来纳州夏洛特的惊恐山谷高尔夫俱乐部（标准杆71杆）举行的PGA锦标赛第四轮决赛中，抓下4只小鸟，吞下4个柏忌，以平标准杆的成绩完赛。尽管在决赛当天未能降低总杆数，但舍夫勒以总成绩低于标准杆11杆的273杆赢得比赛，领先并列排名第二的哈里斯•英格利什（36岁）、布赖森•德尚博（32岁）和戴维斯•莱利（29岁•均来自美国）5杆，成功获得PGA锦标赛的冠军奖杯—沃纳梅克杯。舍夫勒曾在2022年和2024年的大师赛（另一项大满贯赛事）中两次夺冠，这次胜利使他职业生涯第三次获得大满贯赛冠军。这是他本赛季的第二个冠军，也是职业生涯的第15个冠军。本次比赛冠军奖金为342万美元（约合47.8亿韩元）。舍夫勒这次的胜利之所以格外特别，是因为他摆脱了去年的不幸遭遇。去年，在他前往比赛场地参加第二轮比赛的途中，因被指控殴打阻止他进入的警察而被捕。他在拘留所里甚至照了“拘留照”，之后获释并参加了第二轮比赛，但最终以并列第八名的成绩结束比赛。然而，一年后，他成功夺冠，将那段不愉快的记忆抛诸脑后。舍夫勒赛后表示：“我的杆数比预期的要高一些，但每次在需要的时候，我都能迈出一步，最终创造出了一个特别的结果—冠军。”在韩国选手中，30岁的金时沅表现最佳，以总成绩低于标准杆4杆的280杆获得并列第八名。这是金时沅自出道以来首次在大满贯赛事中进入前10名，他因此获得了下一届PGA锦标赛的参赛资格，该资格授予大会排名前15名的选手。金正勋记者 hun@donga.com