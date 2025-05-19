李在明：“总统四年连任制”VS金文洙：“下届任期三年”……围绕修宪方案展开对决

共同民主党总统候选人李在明与国民力量党总统候选人金文洙18日一齐发布各自修宪构想。李在明在当天上午5·18民主化运动纪念仪式前，提出包含总统四年连任制、国务总理由国会推荐、总统选举实行决胜投票制等内容的修宪承诺。金文洙也在同日提出修宪方案，主张将下一任总统任期缩短至三年，并实行四年竞选再任制。李在明当天通过社交媒体脸书表示：“应强化总统的责任，同时分散权力”，并称“通过实行总统四年连任制，可以实现对政权的中期评价，进而增强责任性”。他还提到，“应通过实行总统决胜投票制，最大限度减少不必要的社会矛盾”。此外，他还提出限制总统的再议要求权（即否决权）、国务总理由国会推荐、各调查机构负责人任命需经国会同意等主张。关于修宪时机，李在明表示，“最早可在2026年地方选举，最晚不超过2028年国会选举”。他建议通过国会修宪特别委员会进行讨论，并推进《国民投票法》修订，以便最早在2026年6月地方选举时举行修宪国民投票。金文洙则主张从本次选举中当选的总统起，将总统任期缩短至三年。他反对李在明提出的“连任制”，称其为“可能导致长期执政的制度”，并提出“总统四年再任直选制”的修宪案。金文洙表示：“所谓‘四年再任制’是指允许一次连任，但任期总长不得超过8年；而‘连任制’则可能意味着总统在连任两届后可中断一届再连任两届。”对此，李在明在当天与记者会面时表示，“根据宪法，修宪案不适用于在任总统”，并明确指出，连任制不适用于下一届总统。权五赫记者、金俊一记者 hyuk@donga.com、jikim@donga.com