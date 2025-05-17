李在明提出“以对等为原则推进关税谈判”，金文洙主张“将武器进口纳入通盘谈判”

共同民主党总统候选人李在明16日就韩美贸易谈判表示：“韩国的让步必须以美国作出关税调整等具体且可验证的承诺，并以对等原则为前提。”国民力量党候选人金文洙则表示，若美国试图将关税问题与驻韩美军防卫费分担要求挂钩，“将通过涵盖现代战争武器等在内的全面谈判，推动一揽子解决”。改革新党候选人李俊锡则提及和平核燃料后处理技术转让等方案，表示“将准备多种形式的组合协议”。三名总统候选人关于韩美贸易谈判的构想，均未纳入此前公开发布的十大竞选承诺。据本报向各候选人竞选团队单独提出要求并收到的关于韩美贸易谈判构想的书面答复，李在明表示：“有必要尽快启动韩美间谈判。”但他同时指出：“必须向美方请求延长暂停实施关税的期限，并就此展开磋商。”目前美国互免对等关税的90天期限将于6月8日结束，李在明计划向美方请求延长期限。对于特朗普政府曾提出韩国参与液化天然气开发相关的“一揽子磋商”，李在明表示：“韩美两国将积极研究在造船、防务、能源、人工智能与半导体、出行服务、中间材料等可实现战略协同的领域内，进一步加强合作的全面合作方案。”不过，对于通过减少对美贸易顺差等经济让步来推动美国下调对韩24％关税的问题，李在明态度谨慎。他重申：“调整关税、缓解非关税壁垒、投资激励措施等，美方必须提出具体且可验证的承诺，并以互惠原则为前提。”金文洙与李俊锡对延长暂缓实行关税期限持否定立场。金文洙提到现政府目前正在推进的所谓“7月一揽子计划”，并指出：“不能指望美国只延长对韩国的期限，而对其他国家不予延长。我将于就任后立即通过加强首脑外交等方式，倾注全力推进贸易外交，解决关税问题。”李俊锡则表示：“韩国需要采取能证明其在技术霸权竞争中是美国战略伙伴的方式来应对。”金文洙表示：“在周密评估经济可行性的基础上，准备多种磋商方案至关重要。从能源安全角度出发，也可以研究扩大进口美国天然气。”此外，若美方提出提高防卫费要求，他表示：“由于应对现代战争态势所需的武器需求正在增加，若将此与磋商挂钩，可实现韩美双赢。”李俊锡表示：“将以与特朗普之间的自上而下方式，展开大范围而有力度的外交。若能从美国获得和平核燃料后处理技术转让，将可获取更大收益。”崔惠? herstory@donga.com