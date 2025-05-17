李在明和金文洙承诺拯救地方大学，但如果不淘汰“僵尸大学”，将共同灭亡



参加本届韩国总统大选的第一、二党候选人在主要教育政策中提出了振兴地方大学的计划。共同民主党候选人李在明提出将9所地方国立大学提升至首尔国立大学的水平，而国民力量候选人金文洙则提出了一项“共同学位制”，即首尔国立大学和地方重点大学共享教授和课程，并授予相同的学位。这些政策旨在缓解大学排名化，平衡首尔与地方的不平等。



然而，振兴地方大学的政策在历届政府中因预算不足和预算执行中的公平性、效率问题而未取得显著成效。李在明的计划需要将地方国立大学的研究经费提升至首尔国立大学的70%水平，总预算约为3万亿韩元，但未提及资金来源。金文洙的“共同学位制”去年在首尔国立大学和庆南国立大学尝试推行时因首尔国立大学学生提出公平性问题而失败，因此缺乏详细的实施计划可能导致政策受挫。



更令人担忧的是，两位候选人的高等教育政策仅针对地方国立大学，而占大学总数80%的私立大学被排除在外。目前，18岁大学入学人数为40万，远低于总大学入学名额（49万）。预计到2040年，入学人数将减少到28万。考虑到首都圈大学和地方国立大学的入学名额为26万，地方私立大学将面临普遍的倒闭危机。只有淘汰那些连工资都发不起的“僵尸大学”，才能避免大学生态系统的共同灭亡。



提升大学竞争力以积累人力资本，对像韩国这样的资源贫乏国家至关重要。然而，政府的高等教育支持预算仅占国内生产总值（GDP）的0.7%，低于经济合作与发展组织（OECD）的平均水平1%。大学生人均公共教育经费甚至低于中小学生。为了使大学生存，需要打破中小学教育对教育补助金的垄断，将这部分资金用于大学教育，并取消对私立大学的100多项限制。

