英媒：“美中三周前曾在国际货币基金组织总部密会，是关税大交易的起始”

美国和中国10日至11日在瑞士日内瓦举行贸易谈判并达成协议，同意在90天内各自下调对对方加征的关税115个百分点。英国《金融时报》当地时间12日报道称，双方约三周前曾在美国华盛顿秘密会晤。有分析认为，美国财政部长贝森特与中国财政部长蓝佛安当时在华盛顿国际货币基金组织总部地下一层会面，成为促成日内瓦突然达成降税协议的关键。贝森特与蓝佛安曾出席4月21日至26日在华盛顿召开的二十国集团财长会议、国际货币基金组织与世界银行春季年会，双方借此契机自然会面，并就双边贸易问题进行了讨论。这也是自今年1月特朗普政府上台以来，美中高层官员首次面对面会谈。两国财长一致认为，“进一步的贸易战将对双方造成重大打击”，此共识最终促成了关税下调协议。美国智库“民主保卫基金会”高级研究员克雷格·辛格尔顿在接受《金融时报》采访时表示：“日内瓦协议之所以能如此迅速达成，说明美中两国经济状况都比各自公开承认的更加困难。”不过，专家指出，两国最终达成全面协议仍面临艰难过程。美国战略与国际问题研究中心中国问题专家斯科特·肯尼迪表示，尽管全球金融市场可能因日内瓦协议而暂时松一口气，但危机并未解除，未来的贸易谈判将如“过山车”般起伏。根据日内瓦协议，美国把对中国商品的关税从145％下调至30％；中国也把对美国商品的报复性关税从125％降至10％。金融分析机构凯投宏观预计，若将各类附加费用计入，美国对中国产品的实际综合关税约为40％，中国对美国产品的关税约为25％。林賢錫 lhs@donga.com