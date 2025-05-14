美媒：“朝鲜在东海的清津港建造5000吨级双体驱逐舰”

据悉，近年来大力强化海军力量的朝鲜，正在靠近俄罗斯的咸镜北道清津港建造大型驱逐舰。继上月25日在平安南道南浦港举行新型多用途驱逐舰“崔贤”号的下水仪式后，朝鲜还在东部海域展开军舰建造，继西部海域之后进一步加强海军部署。美国专门报道朝鲜问题的专媒体“北纬38度”和智库“战略与国际问题研究中心”旗下另一家专门报道朝鲜问题的媒体“超越分裂”当地时间12日发布的卫星图像分析显示，朝鲜正在清津港建造一艘长度约为143米的军舰。据推测，这艘外观与“崔贤”号相似的舰艇配备有垂直发射装置，可搭载防空、反舰、反潜、弹道导弹拦截导弹及对地攻击巡航导弹、战术弹道导弹等。“北纬38度”分析称，此前清津港主要建造货船、渔船等民用船只，此次开始建造军舰显示出朝鲜加强海军力量的意图。“超越分裂”指出，朝鲜可能将在东海和西海各部署两艘同类型驱逐舰。朝鲜国务委员长金正恩在“崔贤”号下水仪式上也表示：“明年将继续建造这一等级的战舰。”金正恩曾于今年3月视察包括清津港、南浦港在内的多座造船厂，指导军舰建造工作。“崔贤”号为朝鲜目前最大级别的5000吨级驱逐舰，装备有可发射弹道导弹的垂直发射系统。朝鲜也在积极推进主要港口的现代化。近期清津港新建了供朝鲜军队建筑旅使用的小型营房，码头前方地段也铺设了混凝土。此外，南浦港、正在建造核动力潜艇的咸镜南道新浦港等地也出现了类似动向。李智允记者 asap@donga.com