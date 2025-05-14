李英爱：“饰演嫉妒和悲伤的女人，感受宣泄”

“我能在某个地方感受到瞪着眼睛大喊‘我要全部烧掉！’的宣泄。将不知道的我拉出来，感受着喜悦。”担任话剧《海达•加布勒》主演的演员李英爱13日在首尔江西区LG艺术中心接受采访时，发表了时隔32年再次站在舞台上的感想。李英爱就主人公海达表示：“120年前亨利克•易卜生写的剧中，海达是‘被关在婚姻里的女人’，但在任何人都可能被孤立的现代社会，男女老少都有可能成为‘海达’。”“我有时也会产生诅咒之心，说‘对我恶意留言的人，走着走着摔倒吧’。”新冠病毒疫情期间，孩子们上不了学，整天听视频课时，还想着‘想跑出家门’。每个人心中都会有大大小小的‘海达’吧。”7日开幕一直持续至6月8日的《海达•加布勒》的5场演出结束后，李英爱在登台前吐露说：“因为担心太多，还做过噩梦。”“还梦到忘记台词了。有一天，观众们全部在演出途中离开，有人对我说‘英爱，你不能那样做’，我梦到自己哭了。”据说，在第一次演出时，李英爱根本没有时间紧张，只是反复说“不要忘记台词，按照练习的步骤慢慢来吧”。“头回的目标是按照说明书进行，但是重新看了演出视频后发现发声完全不同，觉得‘出大事了’。通过向同僚演员和熟人征求意见，逐渐重新熟悉了舞台。现在，某天涂上红色指甲油，某天像唱歌一样说台词，努力与观众沟通。”海达虽然是大家都想要的美丽女人，但内心却有着无限的自私心、嫉妒和悲伤。李英爱说，追逐海达的心理“就像解数学题一样难”，她说：“希望观众们也能来一起解开海达的心。”金民 kimmin@donga.com