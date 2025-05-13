共同民主党因接连收到恐袭举报高度警惕……李在明演讲或采取“全方位防弹玻璃”防护

由于共同民主党接连收到针对其总统候选人李在明的恐怖袭击举报，该党选举对策委员会就官方竞选期间总统候选人警卫问题拉响了警报。随着威胁升级，共同民主党方面正考虑仿照美国总统选举，在李在明进行演讲时设置四面防弹玻璃以确保安全。据共同民主党选举对策委员会12日消息，最近接到有关李在明护卫团队内部存在“内鬼”的举报，相关方面已对护卫人员简历进行了全面复查。党内人士透露，因曾被怀疑参与去年12月3日紧急戒严事态的前韩国军情报司令卢相元等人据称仍在指挥“北派特工”出身的人员，因此无法掉以轻心。有人指出，警急戒严当时针对李在明下达的“长期命令（只要下令者不取消就必须执行到底的命令）”可能仍未被取消、持续有效。军方出身的该党最高委员金炳周今年3月也曾表示：“当时不仅动员了逮捕小组，也可能向特种人员等相关组织下达了长期命令。如果没有撤销命令，该命令至今仍具有效力。”随着有关李在明护卫团队存在“内鬼”的传闻扩散，共同民主党已对护卫人员重新进行审核。由于担心针对李在明的暗杀命令可能仍未撤销，共同民主党正在加强对演讲地点的筛选与安全保卫工作。考虑到护卫问题，共同民主党还把李在明竞选首场演讲的地点从光化门广场改为清溪广场。选举对策委员会相关人士表示：“确保候选人安全是当前的最优先事项。”据了解，选举对策委员会发布的首项竞选指导方针就是“全力确保候选人人身安全”。警方也已着手调查发布于在线社区等平台的6条涉及李在明的恐吓帖子。警察厅国家调查本部相关人士表示：“已对7条恐吓内容展开调查，其中1条已移送检察机关。”关于共同民主党提出的“俄罗斯制枪械走私说”，警方回应称：“目前尚未确认。”李智云记者、李相焕记者 easy@donga.com、payback@donga.com