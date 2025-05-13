李在明提出“终结内乱”，金文洙主张“体制之战”

为期22天的第21届总统选举官方竞选活动12日零时正式启动。在戒严与弹劾事件余波中提前举行总统选举的背景下，共同民主党总统候选人李在明以“终结内乱”为口号，国民力量党候选人金文洙则呼吁“体制之战”，向选民们强调维护国家体制的重要性。李在明当天上午10时在首尔市光化门清溪广场举行选举对策委员会出征仪式，正式启动以“终结内乱”为核心口号的竞选活动。他强调光化门作为反对弹劾集会的象征性地点，表示“我们在此地驱散了如黑夜般的内乱阴影”。他同时指出：“虽已将内乱带头分子送交审判、罢免了总统职务，但无视宪法的内乱残余势力仍在进行第二、第三次内乱。”李在明身穿防弹背心登上舞台称：“内乱把社会推向极端对立与纷争，致使总统候选人不得不穿上防弹衣。”共同民主党选举对策委员会正在研究为李在明进行街头演说时设置四面防弹玻璃与干扰远程狙击气球等防护措施。李在明当天还走访京畿道板桥和东滩、大田等其长期主张发展的人工智能与半导体等先进产业核心地区，即所谓“K-倡议带”，展开拉票活动。金文洙则打出“市场总统”的旗帜，于清晨5时在首尔市松坡区可乐市场启动行程。他表示：“市场经济的核心在于市场。国民力量党必须赢得胜利，这是为了拯救大韩民国。”他把此次大选定性为“体制之战”。金文洙强调：“我认为，我必须成为市场总统、民生总统、经济总统，一个让韩国富强的总统。我将打造一个流汗劳动者不再绝望、怀着希望努力生活的国家。”他当天沿着首尔、大田、大邱等选民密集地带展开“京釜线竞选”。金文洙还对李在明发起负面攻击。他在当天的中央选举对策委员会会议上表示：“能带来繁荣的才是真正的进步，让国家贫穷的不是进步。真想撕碎这些伪进步。”此言被视为针对李在明曾辱骂嫂子的争议。改革新党候选人李俊锡则于零时在全罗南道丽水国家产业园区举行出征仪式，表示将提出“令曾引领韩国出口与国家增长的第二产业园区再次腾飞的解决方案”。他在国会沟通馆召开记者会称：“这是我四十岁的一次挑战。这次选举将成为李俊锡与李在明的一对一对决。”他意在借用金泳三与金大中前总统的“四旬旗手论”，强调自己而非金文洙才是保守阵营的代表人物。金俊一记者、尹多彬记者 jikim@donga.com、empty@donga.com