“教皇选举会议没有像电影一样的明争暗斗，所有人都鼓掌”

“希望（教会）能照亮这个世界的黑夜。”8日（当地时间），被选为第267届教皇的利奥十四世（罗伯特•普雷沃斯特）表明了继承前任方济各教皇改革的意志。据悉，教皇9日在梵蒂冈西斯廷教堂以红衣主教（枢机主教）为对象进行的首次弥撒和第二天在教会会议大厅会见红衣主教时，表明了“作为教会的忠实管理者，将站在普通大众一边”的意志。据英国日刊《卫报》等媒体报道，利奥十四世教皇在弥撒中强调，如今的基督教信仰“被认为是为了愚蠢、软弱、没有智慧的人”，“迫切需要我们的传教活动。”在教会会议大厅，他表示“让我们继承方济各教皇留下的宝贵遗产”，希望延续20世纪60年代在梵蒂冈举行的第二次公议会上果断实行的主要教会改革的意志。言下之意就是教会要回应现代社会的问题和痛苦。教皇称自己是“侍奉上帝和兄弟们（指信徒们）的谦逊的仆人”，还说教皇是奉献的职位。他还明确表示，选择利奥十四世为教皇的名字是“继承利奥十三世教皇的意思”。利奥十三世在1891年天主教教会史上首次颁布《劳动宪章》会规，被评价为奠定现代天主教社会教理基石的教皇。利奥十四教皇指出，人工智能（AI）也是人类面临的主要课题。他说：“如今的教会面临着另一个产业革命，即AI的发展”，“在保护人类的尊严、正义和劳动方面，正在引发新的挑战。”另外，教皇厅圣职人员部长官柳兴植枢机主教（照片）9日在梵蒂冈办公室公开了参加教皇选举会议的经历。他说：“没有像电影《Conclave（教皇选举会议）》一样的勾心斗角”，“虽然选举过程被描写成政治斗争，但实际上如兄弟般非常美好。”柳枢机主教表示：“因为和教皇的业务会议，每月都会见2次以上”，“新任教皇过去的访韩经验‘很好’。”利奥十四世在2002年至2010年四次访问韩国，为参加2027年首尔世界青年大会（WYD），他将再次访问韩国。柳枢机主教在教皇选举会议选出新任教皇后表示：“所有人都站起来鼓掌，不得了。”利奥14世在圣伯多禄大殿“中央阳台（或译为‘祝福廊’）”露面时，红衣主教们的表情非常明朗，他解释说：“（圣伯多禄广场）充满了让人想用手机拍照的节日气氛，所以（红衣主教们）也很兴奋。”利奥十四世教皇的即位弥撒将于18日在梵蒂冈圣伯多禄广场举行。李智允记者、巴黎=赵恩雅 常驻记者 leemail@donga.com