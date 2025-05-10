热刺队晋级欧联杯决赛，孙兴慜再次冲击俱乐部生涯首座冠军奖杯

孙兴慜（33岁)）效力的托特纳姆热刺队进入欧洲足球联盟（UEFA）欧联杯决赛，时隔17年再次挑战冠军奖杯。孙兴慜也瞄准了俱乐部生涯首座冠军奖杯。决赛对手是同属英格兰足球超级联赛（EPL）的曼联队。托特纳姆热刺队9日在挪威诺尔兰郡博德市举行的2024~2025欧联杯半决赛客场次回合比赛中，以2比0完胜博德闪耀队。在两队的首回合比赛中以3比1获胜的热刺队，以两回合5比1的总比分获得了进入决赛的入场券。托特纳姆热刺队自2007~2008赛季英联杯（EFL）夺冠后，时隔17年再次有机会摆脱正式大赛“无冠”的称号。对于在本赛季英超联赛中排名第16位（积38分•11胜5平19负），面临队史最差联赛排名的热刺队来说，这是反弹的绝佳机会。如果在本次大赛中夺冠，球队将获得下赛季欧冠联赛（UCL）的参赛权。热刺队在欧联杯的前身UEFA杯上在1971~1972赛季登上冠军宝座，成为该大赛首届冠军得主，这也是热刺队自1983~1984赛季夺冠后，时隔41年再次进入决赛，并向大赛第三个冠军发起挑战。受脚伤的影响，当天未能出场比赛的孙兴慜也获得了拿下俱乐部生涯首个冠军的机会。孙兴慜于2010年在德甲汉堡队出道，2013年转会到勒沃库森队（德国），2015年转会到托特纳姆热刺队。孙兴慜在2021~2022赛季成为首位登上英超最佳射手宝座的亚洲球员等，一直活跃在球场上，但至今从未获得过冠军。虽然站上过2018~2019赛季欧冠联赛和2020~2021赛季英联杯决赛舞台，但连续屈居亚军。已缺席7场比赛的孙兴慜能否参加22日与曼联队的决赛还是未知数。托特纳姆热刺队主教练安吉•波斯特科格鲁最近表示：“本周末（孙）也有可能登场。”热刺队将于11日与水晶宫队进行英超联赛比赛。曼联队在半决赛两回合比赛中以7比1大胜毕尔巴鄂竞技队（西班牙），顺利进入了决赛。曼联队本赛季的成绩也和托特纳姆热刺队一样差，因此绝对不能错过冠军奖杯。曼联队目前排在英超联赛积分榜第15位（积39分•10胜9平16负）。梁鍾久 yjongk@donga.com