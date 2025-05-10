“即使被三振也能愉快地运动”，转换为俱乐部队的高中棒球



5月是举行国内高中棒球最高权威的黄金狮子旗全国高中棒球大赛的季节。迎来第79届的今年大会，在首尔木洞、新月棒球场，挑战最高荣誉的希望之星们的梦想正在逐渐消失。



但是从几年前开始，高中棒球舞台上出现了天安CSBC、TNPBA等陌生的名字。乍一看很难判断真面目。CSBC是商业高中棒球俱乐部，TNPBA是训练&体能棒球学院的缩略语。也有像栗谷高中棒球队、昌原工业高中棒球队一样，在学校名字后面加上“棒球队”的球队。这与球迷们熟悉的棒球名门庆南高中、光州第一高中、德寿高中等有何区别呢？



他们的真实身份是体育俱乐部。与学校法人运营的学校运动部不同，有专门法人负责选手招募、指导、行政、会计等业务。根据俱乐部所属的选手是否是同一所学校的学生，分为学校联系型俱乐部、地区据点型俱乐部。栗谷高中棒球队是指由栗谷高中学生组成的体育俱乐部。为了区别于现有的学校运动部，还设立了棒球队。特别是栗谷高中在2023年从学校运动部转换为体育俱乐部，球队名称也从栗谷高中改为栗谷高中棒球队。



从整体上看，俱乐部队战斗力不及学校运动部。职业棒球新人提名、大学升学等不利因素也是现实。但是，敲开俱乐部队大门的选手不断增加。俱乐部队开始参加大韩棒球垒球协会（KBSA）主办的正式比赛的2021年，队伍数仅为5支，今年增加到了24支。在学校运动部没有得到很多机会或比别人晚开始运动的人正在走向俱乐部队。也有不少人因为讨厌强压成绩优先主义的运动部文化而离开。



升入高中后从运动部转到俱乐部的一名高中2年级选手表示：“在运动部，一旦出现失误，就会立即被替换下场。但是在这里，即使被三振出局也不会失去自信，愉快地运动。我学会了不是棒球里面有人生，而是人生里面有棒球。”在追求“母校出身”的文化中，也有放弃主教练、教练职位后在俱乐部获得新机会的教练。



体育俱乐部在高中棒球界引起的有意义的变化也很多。随着俱乐部队伍的持续增加，去年高中棒球队首次超过了100支。今年注册的球队共有105支，比2020年（82支）增加了约28%。也有俱乐部队出身，跨过职业门槛的人。在去年的职业棒球新人选拔中，昌原工业高中棒球队出身的金钟云（19岁）以全体排名70位，冶炉高中BC出身的高英雄（21岁）以全体排名100位穿上了LG队的队服。



在今年的黄金狮子旗大会上，共有11支俱乐部队出战，是历届最多的一次，其中4支球队通过了第一轮比赛。与胜负无关，他们异口同声地表示，“踏上（举行全国大赛的）木洞球场，感到非常吃力。”去年还诞生了首位隶属于俱乐部队的黄金狮子旗女参赛选手。华城东滩BC队的孙佳恩（19岁）在与道开高中的第1轮第3局下半局以1垒手的身份替补上场，书写了新的历史。随着球队在第5局以裁判判定停止比赛的方式失利，仅用1个击球位就结束比赛的孙佳恩的帽子上刻着“享受吧”的字样。高中棒球正在发生这样的变化。

