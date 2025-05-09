隐藏在“相关人士”评论中的韩国经济界人士



去年这个时候，笔者前往采访沃伦·巴菲特领导的伯克希尔-哈撒韦股东大会。93岁的巴菲特在5个小时里冷静地回答各种提问的样子也令人印象深刻，但更引人注目的是从凌晨开始排队等待入场的3万多名股东。



为什么没有一处旅游胜地的美国中西部小城市内布拉斯加州奥马哈聚集了这么多人呢? 问他们时，得到的回答是“想得到智慧”“想给孩子们展现节俭的生活态度”“就像最近很难听到的爷爷的晚上故事一样”。相比投资秘诀，更渴望巴菲特“诚实赚钱，生活俭朴”的美国价值。伯克希尔-哈撒韦的投资组合也以美国传统制造业和金融业为主。为了听取巴菲特基于信念的故事，每年举行股东大会的5月第一个星期六，数万人涌向奥马哈。



巴菲特比较克制发表政治言论，必要时会发出自己的声音。今年也有很多人期待巴菲特对美国总统特朗普混乱的关税政策发出声音。他直言，“贸易不是武器”，把同盟变成敌人是“巨大的失误”，通过全世界媒体得到了广为报道。在将舆论推向社交媒体的时代，巴菲特等人物的一句话起到了舆论均衡轴的作用。



还有人对政权初期气势汹汹的特朗普总统提出了逆耳忠言。JP摩根大通总裁杰米·戴蒙表示：“这样下去，对美国的信任将下降。”共和党的大腕赞助者、城堡投资集团首席执行官肯·格里芬批评说：“特朗普破坏了美国国债的价值。”



制造业公司首席执行官们向股东们公开了详细的“关税账单”。苹果首席执行官蒂姆·库克就是其中的代表人物。他在第一季度业绩发表电话会议上表示：“由于特朗普关税，仅本季度就需要9亿美元（约1.26万亿韩元）的费用。”虽然有时单纯的事实会引发政治争议，但这是遵守向股东提供详细信息的原则。在松动的美国民主主义中，经济界领导人的直言不讳起到了支撑舆论的公共装置的作用。



韩国经济界却陷入了更加沉默之中。除了经济团体长之外，很难看到挂名直言不讳的企业和金融圈人士。这是因为“说出来就会被拍到”的观念在过去的10年里得到了巩固。只有私下里以“相关人士”的评论为前提，才能听到真实的意见。但不用实名的匿名发言是有气无力的。每次相同的经济团体的相同主张也很难维持信任。



上一次工商界实名正面批评政府政策，恐怕是在2011年李明博政府推行超额利润分享制的时候。当时三星会长李健熙表示，“这是社会主义用语吗，没有听说过，也无法理解”，引起了轩然大波。社会各界真实的意见相冲突而产生的这种风波在民主主义中是必不可少的。



但最近的“风波”主要来自政界和油管博主们的嘈杂主张。不仅是经济界，各界的常识性声音也被这种噪音所淹没。当政治朝着错误的方向发展时，牵制和纠正这一问题的声音正在逐渐消失。当今的韩国社会，随着立法权力的加强，韩国的巴菲特等经济界元老们也不得不惜字如金，提供准确的信息也必须计算政治风险。不得不隐藏在“相关人士”评论中的社会代价，最终只能由我们所有人来承担。

