“不值一提的候选人”“对国民的欺诈”……走向“自取灭亡之路”的国民力量党内战



国民力量党总统候选人金文洙和前总理韩德洙8日举行了第二次会晤，但这一次也没有就单一化的时间和方式达成共识。金文洙称要求11日结束单一化的党领导层是“对国民的骗局”，提出了“不能把本党总统候选人地位赋予第三方”假处分诉讼。他同时还提议在14日进行辩论，在15日和16日进行舆论调查，再实现单一化。但领导层表示，“金文洙想保住不值一提的候选人位置”，当天启动了为期两天的单一化喜好度舆论调查。不管本党总统候选人的意向强行推进单一化程序，与此相对应的法律纷争，都是史无前例的事情。



当天，金文洙和党领导层、韩德洙之间的“言语炸弹”达到了自残的程度。金文洙和韩德洙在会晤中互相尖锐地指出“这是在要求让出候选人位置”“是不想在一周之后进行单一化”。此前，金文洙还说过，“让和幽灵和鬼怪单一化，这太不像话了”，党领导层和韩德洙则分别反驳称“真是令人寒心和卑鄙的行为”“没有基本的礼仪”。



此次单一化内战正逐渐走向破裂。金文洙的立场是启动总统候选人的党务优先权，推迟单一化时间，但党领导层召开了可以进入新总统候选人指定程序的全国委员会和全党大会。如果韩德洙在舆论调查中占据优势，党领导层以此为根据试图替换总统候选人，那么必然会引发假处分诉讼等法律纷争，还会出现在只剩3天的候选人登记截止日期之前无法确定党总统候选人的最坏情况。



这种在政党史上难以找到的情景，无异是党领导层和金文洙、韩德洙的合作品。领导层以让人联想起过去亲尹势力的“选出党代表”方式对金文洙进行攻击，金文洙以立即单一化约定获得选票后又在拖延时间。韩德洙不是党员，却把单一化方式全权委托给党，这种令人无法理解的态度助长了混乱。



金文洙、韩德洙、党领导层似乎都只顾着政治上的得失算计，没有把总统选举放在眼里。如果不是算计着想先拿到党权或公推权，就不会出现这种不知是“为第二名服务的单一化”还是“驱逐党候选人”的令人寒心的狗血剧。就算输掉选举，重要的也是如何输掉的比赛。相比能不能单一化，相比谁成为最终候选人，更重要的是如何重建作为保守势力代表性政党的国民力量党。现在的国民力量党就像明知是自取灭亡却奔向悬崖的梦游症患者一样。

