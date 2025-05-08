“故事浅显单纯才能成功”，“游戏原作”电影的悖论

停业前夕，积满灰尘的游戏店一角。只剩下虚张声势的昔日冠军“盖瑞特”（杰森•莫玛）。有一天，眼前突然打开了一条奇怪的通道，把他整个人吞噬了。回过神来发现，周围世界所有的东西都是方块组成的，树、山、甚至云彩都是。与最先抵达奇异世界的“史蒂夫”（杰克•布莱克饰）相遇的盖瑞特在异想天开的世界开启了一场荒唐大冒险。电影《我的世界大电影A Minecraft Movie》的主线是像这样“可预料的”多少有些浅显单纯的故事。原作《我的世界Minecraft》从2009年面世开始，就因没有故事情节的自由发挥而备受用户喜爱。电影比起扎实的叙事，更注重的是中间引起爆笑的演出。由于电影方面存在很多漏洞，所以在美国电影评分网站烂番茄上，评论家新鲜度指数为48分，接近于对烂片的“苛刻评价”。但是观众的反应却不同。投入1.5亿美元（约2025亿韩元）制作费的电影至今为止在全世界共获得了8.753亿美元的收益。在电影中，布莱克演唱的34秒歌曲《Steve's Lava Chicken》在Billboard“Hot 100”排行榜上排名第78位。该歌曲还创下了Billboard 67年历史上“最短的歌曲”的记录。韩国比预定日期提前了4天，于上月26日上映，截至6日已有109万人观看。像这样，最近以游戏为原作的电影获得成功的事例越来越多。过去被认为是弱点的“轻松叙事”反而对电影票房有所帮助。也就是说，故事越贫乏，就越不拘泥于框架，自由地展开想象力，得到好评的“游戏电影的成功法则”正在重新制定。游戏《我的世界》的特点是，在没有固定情节的情况下，搭积木，创造属于自己的世界。这样的漏洞成为了电影制作组构筑新世界的画布。特别是“模因（meme）”的扩张是电影成功的最大因素。骑在鸡身上的僵尸宝宝角色“鸡骑士（Chicken Jockey）”让10多岁的观众为之疯狂。撒爆米花和饮料的观看认证视频充斥着社交媒体。美国甚至发生了部分观众拿着活鸡出现在剧场并放鞭炮的骚动。美国《纽约时报》（NYT）报道说：“以鸡骑士为首的疯狂宣传口号正在占领多厅电影院。”这种“单纯、无知、随心所欲”的倾向在其他游戏电影中也得以体现。电影《超级马里奥兄弟》（2023年）也是马里奥和路易吉去救被绑架的碧琪公主的明摆着的故事。凭借熟悉的角色和明朗的世界观，该片大赚了13.61亿美元。《名侦探皮卡丘》（2019年•4.5006亿美元）和《超级索尼克》系列（3部合计10亿美元）放弃复杂的故事反而成了良药。今后登场的《塞尔达传说》和游戏原作电影也将积极遵循这种成功法则。这是根据熟悉YouTube或TikTok（抖音国际版）等短视频的一代人的口味，强调能够快速投入的要素的方式。电影评论家李智慧（音）评价道：“游戏原作电影的主要观众层年轻一代像观看电子游戏一样消费电影”，“比起完成度，以模因和流行为基础，改编成能让10多岁青少年产生共鸣的文化要素的作品正在取得成功。”李浩载记者 hoho@donga.com