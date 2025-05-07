下届总统的最大课题是“搞活经济和国民团结”



《东亚日报》4日至5日以全国1013名成年男女为对象进行的舆论调查中，就下届总统需要解决的最大课题，40.7%的受访者选择“搞活经济和确保未来增长动力”，21.7%的受访者选择“缓和社会矛盾和国民团结”。接下来的回答依次为“修宪等政治改革”（11.8%）、“关税谈判达成一致等韩美关系稳定化”（10.3%）、“应对低生育高龄化”（7.1%）、“应对朝核威胁及加强军事力量”（2.6%）。



现在距离6月3日总统选举还剩不到一个月，国民们正在寻找能够解决温饱问题的“经济民生总统”、克服韩国社会矛盾和分裂的“国民团结领导人”。这是与地区、支持政党、理念倾向无关的共同优先课题。MBC4日对1006人的调查结果也与此相似。在MBC的调查中，回答者们认为总统候选人最需要注意的政策是“经济增长、创造工作岗位”（45%）和“国民团结”（20%）。



这样的调查结果反映了不安定的国内外环境带来的国民危机感。韩国经济陷入了对内负增长、对外是全球关税战争的内忧外患。出口和投资、消费均失去动力，继续出现“无翼坠落”的下滑。严重的内需停滞使国民陷入无限的痛苦之中。美国总统特朗普抛出的关税炸弹要求韩国经济发生结构性变化。半导体等特定品种和仅依靠美国和中国的以出口为中心的增长模式遇到了瓶颈，但看不到合适的未来增长动力。



而且，韩国政治从12月3日紧急戒严到总统弹劾案、代代代理体制，持续了5个多月的混乱和不安。少数派总统和国会多数派之间的极端对立，本应通过政治解决，却试图用力量解决，结果是提前举行总统选举。民心一分为二，无论谁当选总统，如果不说服一半反对者，争取更多同意，就只能陷入另一个分裂的泥潭。



国民在期待克服这种千钧一发的危机的最佳人选。搞活经济和国民团结不是两码事。没有经济恢复就不能团结国民，没有国民团结也不能挽救经济。此次大选应该成为使陷入低增长泥潭的韩国经济重返增长轨道的转折点，并进而成为挽救即使反对者不同意也要坚持的谅解政治的契机。国民渴望为不安的现在和不确定的未来找到答案。

