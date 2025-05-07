道奇队的金惠成首次首发出场，击出多支安打

6日，美国职业棒球大联盟（MLB）洛杉矶道奇队做客美国佛罗里达州迈阿密的贷得宝球场（LoanDepot Park），迎战主队迈阿密马林鱼队。作为道奇队9号击球手兼2垒手出战的金惠成（26岁）在第5局上半局面对获得2022年国家联盟赛扬奖得主桑迪•阿尔坎塔拉的投球，击出了干净的左前安打。首次取得MLB安打的金惠成还成功盗垒了2垒。在后续击球手大谷翔平（31岁）击出2分本垒打时，他还取得了顶级联赛的首次得分。绕完垒回到球员席的大谷翔平蹦蹦跳跳地庆祝了金惠成的第一支安打。为了表示鼓励，他还轻轻拍了拍金惠成的头盔。之后，金惠成在5比0领先的第6局2人出局1、2垒有人的情况下，以中场前适时安打取得了MLB的第一个打点。在进入一线队后首次首发出场比赛中，金惠成取得4次有效击球、2支安打、1打点、1得分、1盗垒的成绩，带领球队以7比4获胜，被选为功绩球员。金惠成说：“大谷在第5局上半局击出了本垒打，他向我表示祝贺。我的心情很好。很高兴能为强队道奇队的获胜助一臂之力。”金惠成在美国二流职业联赛开始新赛季，在4日客场挑战亚特兰大勇士队的比赛之前被召入顶级联赛，在7日的比赛中他将再次首发出场。道奇队主教练大卫•罗伯茨表示：“所有成员似乎都喜欢金惠成。这给我们球队带来了充满活力的能量。”赵英宇记者 jero@donga.com