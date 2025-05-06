教皇专车“Popemobile”将摇身一变成为加沙地带儿童诊所

方济各教皇生前使用的专属座驾（在公众场所的出行车）“教皇专车（Popemobile）”将蜕变成加沙地带的移动式儿童诊所。这是出于身前非常珍爱儿童，在病床上也担心加沙地带的平民伤亡的教皇的意愿。天主教主教会议国际开发合作机构“明爱会”耶路撒冷分会4日（当地时间）表示，正在将方济各教皇2014年访问巴勒斯坦伯利恒时使用的教皇专车改造成儿童用移动式诊所。车辆上可以装载感染快速检查装备、缝合套装、供氧装置、疫苗等医疗用品，医护人员可以随行治疗孩子们。此前，方济各教皇在访问巴勒斯坦后向明爱会捐赠了教皇专车。据悉，去年11月瑞典红衣主教安德斯•阿尔博雷利乌斯传达了车辆改造的想法后，教皇批准了。方济各教皇生前特别关注加沙地区的战争。战争开始后，他几乎每天晚上都会给当地打电话询问战况并转达慰问。他在去世两天前的上月19日也通了电话，接着在20日的最后一次复活节弥撒中表示“加沙局势令人慨叹”，敦促停战。特别是无辜的孩子成为了战争的牺牲品，对此，教皇感到非常惋惜。以色列空袭加沙地带导致儿童死亡后，教皇强烈批评这是“残暴行为”。瑞典明爱会事务总长彼得•布鲁内表示：“这不是单纯的医疗车辆，而是传达世界没有忘记加沙的孩子们的信息”，“这将使我们能够走向受伤和营养不良的孩子们。”红衣主教阿尔博雷利乌斯对美国《纽约时报》表示：“这是方济各教皇理解加沙地带儿童痛苦的非常具体的象征。”崔智善 aurinko@donga.com