只关注司法风险和候选人单一化，这样的总统选举正常吗？



距离6月3日总统选举还有四周时间。虽然本周末将进行候选人登记，但共同民主党候选人李在明的“司法风险”、国民力量党候选人金文洙和前代行总统职权的韩德洙的“单一化”问题，正在吸收所有大选焦点。虽然是反宪法戒严、罢免总统引起的提前大选，但是对于如何实现国家正常化、走向未来的讨论和展望对决却消失得无影无踪，只关注舆论调查第一名候选人的审判问题、公党选出的候选人和党外候选人之间的单一化问题。



这在很大程度上是只顾掌握大权的政治圈自找的。国民力量党从竞选开始就把韩德洙参加竞选当作既定事实，候选人当选后立即试图进入单一化局面。但是，随着当选总统候选人的金文洙对与韩德洙的单一化转变为消极态度，出现了不和谐音。韩德洙突然参选时出现的“单一化拉锯战”陷阱成了现实。两名候选人把访问地方和发表政策的顺序都放到了后面。



随着迅速实现单一化的可能性降低，国民力量党议员们5日晚召开紧急议员全体会议，向金文洙施压，曾经主张“不管是韩德洙还是金德洙，要无条件合去获胜”的金文洙对此公开反对等，短期内心理战很可能会持续下去。



在大法院判决以有罪结论把李在明涉嫌违反公职选举法案发回重审后，共同民主党也准备与司法部展开全面战争。该党选举对策委员会要求：“将正式选举运动开始日12日以后安排的公职选举法撤销重审（二审）等5项审判推迟到选举日以后。”如果大法院到11日为止不作出承诺，将弹劾大法院院长等。大法院1日对李在明下达有罪宗旨判决后，共同民主党连续5天对司法部门采取了强硬措施。



大法院在接手上诉审（三审）34天后得出结论，首尔高等法院抓紧时间安非发回重审（二审）日期，都是史无前例的事情。这成为了共同民主党说“事实上妨碍选举”的依据。但是其背景是一审审判历时2年2个月等，在审判长期化期间，李在明通过回避接收文件的行为和频繁的不出席而推迟了审判。



如果选举如此荒唐地发展下去，损失将由选民承担。由于候选人陷入单一化和司法风险的泥潭，选民们无法记住他们的约定和前景。另外，也没有足够的时间来检验这些承诺能否实现。不能再出现哐当选完后后悔的事情。

