江南“生活方式”是如何成为全国标准的？

今年2月，首尔市将江南区和松坡区排除在土地交易许可区域之外，但仅过一个月就推翻了这一决定，房地产市场大幅动荡。意指江南、瑞草、松坡区的“江南3区”是大韩民国成长的象征，也是欲望的集结体。仅江南区一区，就创下了釜山或仁川70%的地区生产总值。登上米其林指南的美食店也最多。《城市文献学者》的作者以40多年来在江南3区生活、经历和观察的内容和政府报告书、城市规划家的证词等为基础，眺望江南的过去、现在和未来。将展开韩国现代史的压缩版等多种开发的参与者、失败和成功交织的历史。被称为不败神话的江南也是从未完的计划开始的。虽然出于军事安保目的开始开发，但进入20世纪70年代后，政府推进将首都迁移到忠清圈的“临时行政首都白纸计划”（建设计划），对江南的开发变得消极。此后，民间的欲望代替了政府的作用。从财阀企业到原住民农民，从江北移居的拆迁户都加入了进来。政府为了稳定房价，越是供应大型公寓，反而会掀起公寓热潮，价格也会进一步上涨。这表明，江南现在已经超越了一个地区或房地产市场，成为了巨大的社会结构。书中剖析了从农村时期的江南面貌到今天的公寓、产业、交通网等详细记录和现象。特别是填埋低湿地开发的结果指出，江南对水灾和沉洞非常脆弱。正如“虽然不是所有人都生活在江南，但谁都会受到江南的影响”这句话一样，作者表示，今天“江南式”的生活方式正在向全国扩散。由公寓园区、水边空间、综合购物中心组成的这种生活方式在蚕室登场，现在已经成为了全国新城市的典范。沿着半导体带，江南的影响力超越京畿道，扩张到忠清道的现象也值得关注。作者主张，就像过去的江南开发不是由政府主导，而是因民间的热情而开花一样，今后也应朝着尊重财产权的方向进行开发。刘润钟=文化专门记者 ﻿gustav@donga.com