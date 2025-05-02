研究报告：“要想避免人类灭绝，每名女性必须生育2.7人”

一项研究结果显示，从长远来看，为避免人类灭绝的最低生育率为每一名女性2.7人。这远远超过目前全世界广泛使用的2.1人标准。日本静冈大学综合科学技术研究生院冈部拓哉教授团队考虑到多种变数，提出了维持人口的最低出生率，并于30日在国际学术杂志《PLoS One》上发表了研究结果。先行研究结果认为，即使过了世代也能维持人口的“替代生育率”为每一名女性2.1人。生育率通常是指合计生育率，是指一名育龄女性在育龄期间预计生育的平均新生儿数。全球生育率从1960年代的5人以上减少到2023年的2.25人。据调查，目前世界人口约三分之二生活在出生率低于替代出生率的地区。以2023年为基准，韩国的出生率为0.72人，是压倒性的倒数第一。低出生率严重威胁着国家的可持续性。研究团队认为，现有的替代出生率计算，是假设性别比为1比1，没有考虑各地区死亡率等，准确性较差。例如，性别比例不均衡会有减少子女数量的倾向，而在高死亡率地区，为了维持人口，出生率应该更高。特别是规模较小的集团，由于各种变数和灾害等偶然事件导致对人口变动非常脆弱，因此即使满足现有的替代生育率，也存在灭绝的危险。研究团队利用数学模型，就引起人口变动的变数对几代人口集体生存的影响进行了分析。结果显示，为了维持人口稳定，每一名女性最低生育率为2.7名。这是考虑到各种变数带来的随机的人口变动而得出的结果。此次研究结果不仅可以用于人类，还可以用于保护濒临灭绝的物种，设定目标生育率。论文第一作者、日本静冈大学研究员戴安·库阿雷斯马（音）表示：“考虑到出生率和死亡率的不确定性、性别比等，为了保障人口可持续性，需要比之前提出更高的出生率。”李炳九东亚科学记者 2bottle9@donga.com