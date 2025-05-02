无故障行驶58万公里的IONIQ5电池“正常”

现代汽车回收在2年零9个月的时间里行驶58万公里的IONIQ5进行分析的结果显示，电池寿命属于正常范畴。现代汽车解释说：“即使在极限行驶条件下，现代汽车的电池也保持着稳定的耐久性。”1日，现代汽车表示，回收了每天往返于首都圈和地方的营业员李永钦（46岁）所持有的IONIQ5长续航版（Long Range），进行分析后提供了电池无偿更换服务。李某在2021年11月购买的IONIQ5在去年7月回收时，行驶距离为58万公里，是IONIQ5标准行驶距离最长的一次。更何况，李某在使用车辆期间发生故障，从未更换过零件。对李某车辆进行分析的结果显示，电池的剩余寿命为87.7%，属于正常范畴。考虑到通常报废时间为20万公里的行驶距离，可以说一直坚持着极限的行驶条件。分析车辆的现代汽车责任研究员尹达荣（音）表示：“现代汽车•起亚的电动汽车是以最极端的条件为标准开发的”，“我们正在努力确保比保证标准更严格的性能，剩余寿命87.7%与内部通过寿命预测模型计算的结果一致。”李某的IONIQ5目前行驶距离为66万公里。据现代汽车推算，以同样的行驶距离为准，比内燃机车节省了约3000万韩元的行驶费用。过去3年的平均汽油价格为每升1702韩元，考虑到同级车型途胜的燃料消费效率为每升13.9公里，燃油费需要8000万韩元。相反，IONIQ5以每千瓦时行驶4.6公里为条件，只需约5000万韩元的充电费用。金炯民记者 kalssam35@donga.com