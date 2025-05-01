特朗普长子访韩，与郑溶镇、韩华三子、李在贤等接力会面

美国总统特朗普的长子小唐纳德•特朗普30日的首个正式日程是从会见新世界集团会长郑溶镇开始的。当天早上7时20分，郑会长出现在首尔江南区朝鲜皇宫酒店地下3层停车场。这距离前一天他在京畿城南市板桥的私宅内与小特朗普共进晚餐后分手约10个小时。财界总裁中，韩华集团副会长金东官等韩华家三兄弟当天上午早早来到酒店，与小特朗普进行了面谈。当天上午8时45分左右，结束面谈的韩华生命社长金东元和韩华Galleria•酒店及度假村未来展望总管副社长金东善在酒店咖啡厅打包咖啡的样子被捕捉到了。在面谈中，似乎讨论了韩华集团在主要事业上与美国的合作方案。金副会长负责国防产业、造船、能源事业，二儿子金东元社长主要负责金融，三儿子金东善副社长主要负责流通和机器人、半导体设备。CJ集团会长李在贤当天也会见了小特朗普。CJ第一制糖在2019年收购了美国食品企业Schwan's，到目前为止在美国设有20个食品生产基地。美国是占CJ第一制糖海外食品事业销售额80%左右的核心市场。代替目前正在印度尼西亚出差的乐天集团会长辛东彬，辛会长的长子、乐天控股未来成长室室长（副社长）辛裕烈当天也会见了小特朗普。Naver理事会主席李海珍也会见了小特朗普，就人工智能（AI）和进军全球交换了意见。据悉，双方讨论了目前Naver正在主攻的生成型AI服务“Hyper Clova X”和与美国技术企业的合作、进军美国市场等。KB金融集团会长梁宗熙是唯一一位与小特朗普会面的金融界人士。据悉，梁会长就韩国金融产业的讨论和多种投资方案交换了意见。小特朗普计划当天下午晚些时候与国内财界人士进行一对一面谈后，深夜离开韩国。李敏娥记者、金多妍记者 omg@donga.com