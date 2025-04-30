金文洙和韩东勋在“尹锡悦之河”中展开竞选对决

前雇佣劳动部部长金文洙和前党代表韩东勋（按字母排序）通过了国民力量党总统候选人第二轮竞选预赛（淘汰赛）。随着“反对弹劾派”金文洙和“赞成弹劾派”韩东勋双双进入决赛，形成了赞成弹劾和反对弹劾的对决格局。由此，在5月3日选出最终候选人之前，围绕前总统尹锡悦宣布紧急戒严的正当性、是赞成还是反对弹劾尹锡悦的问题，预计将展开激烈的争论。国民力量党选举管理委员会委员长黄佑吕29日宣布了上述内容的第二轮竞选结果。在当天的竞选中，如果有一名竞选人获得过半数选票，将确定为最终候选人，但没有人获得过半数选票。在4名竞选人中，赞成弹劾派安哲秀议员和反对弹劾派前大邱市长洪准杓落选。第二轮淘汰是以50%的党员投票和50%的国民舆论调查进行的，在4名候选人中选出前两名。国民舆论调查适用了以国民力量党支持层和无党派层为对象的防逆向选择条款。分析认为，反对弹劾派金文洙和赞成弹劾派韩东勋分别进入决赛，是因为赞成弹劾和反对弹劾的选票投给了立场最明确的竞选人。有评价认为，在去年12月的全体会议上，金文洙独自没有按共同民主党让国务委员道歉的要求低头，成为反对弹劾的核心。韩东勋在紧急戒严当晚作为国民力量党代表鼓励议员们参与解除紧急戒严议案的表决，并赞成弹劾尹锡悦。国民力量党内就同样是反对弹劾派的洪准杓得票落后于金文洙一事分析说，亲尹锡悦派强硬党员们希望与代行总统职权的国务总理韩德洙进行单一化，把支持票集中投给了老早就对单一化持开放立场的金文洙。洪准杓曾反对韩德洙参加竞选，但23日改变立场称“将为单一化协商铺平道路”。预计金文洙和韩东勋将在30日举行的电视辩论等竞选最后阶段，再次就赞成弹劾和反对弹劾意见对立。在此前的电视辩论中，金文洙指责韩东勋是尹锡悦的“背叛者”，要求他“前往拜访总统并道歉”。韩东勋则针锋相对地表示，“我们应该向国民们道歉”。此外，希望共同民主党总统候选人与韩德洙实现单一化的选民的意向如何体现，也是决赛结果的关键。国民力量党将在5月1日至2日通过党员投票和国民舆论调查，于5月3日选出最终候选人。“决赛”和第二轮“淘汰赛”一样，党员投票和国民舆论调查各占50%。赵权亨记者 buzz@donga.com