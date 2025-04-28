俄军总参谋长首次承认朝鲜派兵，“为夺回库尔斯克提供了相当大的支援”

俄罗斯26日表示，已获得对乌克兰军队一度占领的西南部库尔斯克州全境的控制权。特别是，他公开了在夺回库尔斯克州的过程中，朝鲜军队帮助俄罗斯等朝鲜派兵的事实。俄罗斯政府确认朝鲜派兵事实尚属首次。有人提出，由于朝俄两国的军事合作日益提升，为迎接5月9日俄罗斯第二次世界大战战胜节80周年纪念仪式，朝鲜国务委员长金正恩有可能访问俄罗斯首都莫斯科。据俄罗斯官方媒体塔斯社等媒体报道，俄军总参谋长格拉西莫夫当天在与俄罗斯总统普京举行视频会议中表示：“库尔斯克解放作战已经结束。7.6万名以上的乌克兰军队死亡或受伤。”格拉西莫夫表示，俄军解放了乌克兰最后占领的库尔斯克州戈尔日，一再强调“乌克兰战败了”。普京也祝贺称：“乌克兰部队有西方供应的装备、训练有素，在库尔斯克州遭受巨大损失，将对所有战线产生影响。”格拉西莫夫特别表示，“我想强调参与库尔斯克解放作战的朝鲜民主主义人民共和国军人的作用”，说明了朝鲜军队派兵的事实和贡献。他称赞道：“朝鲜军根据两国间的全面战略伙伴关系条约，为击败乌军渗透部队提供了相当大的支援。他们与俄罗斯军人并肩作战，发挥了高度的专业性、耐心、勇气和英雄心。”俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃27日也提到了朝鲜派兵一事。她说：“朝鲜‘同志们’表现出的团结体现了两国关系的高同盟水平。我确信两国关系会持续加强和发展。”她还再次向朝鲜表示感谢：“我们绝对不会忘记朋友们。”不过，乌克兰军方否认俄罗斯的主张，称“虽然情况困难，但仍在库尔斯克保留阵地”。一直以来，俄罗斯为夺回库尔斯克付出了相当大的努力。因此，该地区局势将对今后由美国主导的乌克兰战争停战谈判产生何种影响也备受关注。目前，美国正在进行斡旋，但表示“如果没有进展，将撒手不管”，同时向乌克兰和俄罗斯施压。崔智善 aurinko@donga.com