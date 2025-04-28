“穷人的圣者”方济各教皇，墓碑上只刻有名字，最后的道路也朴实无华

“教皇（papa）方济各、谢谢您（grazie）！”26日上午（当地时间），梵蒂冈圣彼得广场周围聚集了约40万人，发出了哀悼的声音。20日去世的方济各教皇在葬礼弥撒结束后被运送到意大利罗马圣母玛利亚大教堂，来自世界各地的悼念者们对此表达悲伤和感谢之情，并祈祷教皇的安息。“穷人的圣者”方济各教皇的葬礼弥撒于当天上午10时在梵蒂冈圣彼得广场隆重举行。按照教皇的遗言，没有任何装饰只刻有十字架图案的木棺一亮相，全场就报以热烈的掌声迎接教皇。葬礼弥撒以入堂颂“主啊，请赐予永远的安息”为开端，按照祈祷、精读圣经、圣餐礼、告别仪式等顺序进行了2个小时左右。主持弥撒的红衣主教团团长乔瓦尼•巴蒂斯塔•雷红衣主教（枢机卿）哀悼道：“教皇在您的虚弱和痛苦的最后一天，仍然坚持走自己奉献的道路”，“现在，我们将他关爱他人的灵魂交给上帝。”美国总统特朗普夫妇、美国前总统拜登、法国总统马克龙、乌克兰总统泽连斯基等170多个国家的领导人和代表团出席了当天的弥撒。韩国文化体育观光部长官柳仁村率领的民官联合吊唁使节团和红衣主教廉洙政、韩国天主教会议议长李容勋主教、首尔大教区长郑淳泽大主教等参加了吊唁。教皇厅当天宣布了正式追悼期间的“Novendiali（为期9天的仪式）”。9天内每天都会举行追悼祈祷会，教皇的墓穴将从27日开始向公众开放。选拔下届教皇的“红衣主教团秘密会议（Conclave）”将于下月5日至10日举行。李鎭求 sys1201@donga.com