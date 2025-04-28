

“手段和结果一样，是真理的一部分。追求真理本身这件事必须是真实的。真诚的追求是指各个阶段作为结果收集的手段的真实性。”―出自乔治•佩雷克的《事物》中



在阅读《事物》中引用的卡尔•马克思的文章时，似乎静静地整理了有关设计这一工作的想法。铅字的形态、空白的密度、色彩的浓度、纸张的质感……如果说设计师做出的所有选择都是走向结果的“手段”，如果那个不真实的话，结果也很难完全具有说服力。



书籍设计是书的“第一语言”。读者通过封面来衡量书中故事的纹理。设计师起到连接文字和读者之间的桥梁作用，具有忠实地将语言视觉化的责任。有些文章适合宁静的空隙，有些文章则需要强烈的色彩对比。相信这个判断是在与文本的长篇对话中得出的。



设计的最高目标是创造出美丽的成果，但这不能只是单纯的装饰。毫无意义的装饰反而会使信息变得模糊。所有决定都必须朝着尊重文本的方向发展，其过程应该是真诚地与书籍固有的声音合拍的旅程。从马克思的文章中开始的设计这一事情本质的思考让我久久地留在心中，每当迷路时，都会回到书的身边，回到电脑前的我的位置。



设计最终是倾听他人的语言，并将其翻译成视觉语言的细腻的过程。而当翻译真实时，书才能完整地和读者搭话。今天我也会回到自己的位置，真心对待修整活字、挑选纸张的事情，向读者进行真诚的对话。

