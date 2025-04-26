“4岁考试”，江南三区患忧郁症和焦虑症儿童，4年内增至3倍. April. 26, 2025 07:15. by 朴星民 min@donga.com. 据调查，居住在首尔江南三区（江南、瑞草、松坡）确诊忧郁症和不安障碍的9岁以下儿童，4年内增至3倍以上。有人指出，为应对英语幼儿园（以幼儿为对象的英语补习班）等级测试，即所谓的“4岁考试”等过度提前学习给儿童精神健康带来了负面影响。 健康保险审查评价院25日向国会教育委员会所属的共同民主党议员陈善美提交的资料显示，居住在江南三区的9岁以下儿童被诊断为忧郁症、不安障碍，申请健康保险金的件数，从2020年的1037件增加到去年的3309件，4年内激至3.2倍。其中，2021年1612件、2022年2188件、2023年2797件等，呈逐年大幅增长的趋势。 全国9岁以下儿童的忧郁症、不安障碍确诊，则从2020年的15407件增加到2024年的32601件，翻了一番多。相比之下，江南三区的精神健康危机儿童增加趋势更加迅猛。 以去年为基准，松坡区的申请件数最多，达1442件。江南区和瑞草区分别为1045件和822件。首尔9岁以下儿童忧郁症、不安障碍诊断申请（7273件）中，45.5%集中在江南3区。考虑到首尔9岁以下儿童居住在江南三区的比率为20.7%，申请件数所占的比率其实更高。每1000名9岁以下儿童中，松坡区的忧郁症、不安障碍申请健康保险有66.2件，江南区有59.4件，瑞草区有59.0件，超过首尔全体平均28.3件的两倍。 专家们分析说，这种现象与过度提前学习不无关系。据首尔市教育厅透露，以今年3月为基准，首尔268所英语幼儿园中有92所（34.3%）集中在江南三区。英语幼儿园毕业后，为了进入著名英语补习班还要准备“7岁考试”，小学生提前上高中课的“小学医大班”也很盛行。 专家们认为，过度的学前教育可以看作是给儿童留下心理创伤的儿童虐待。塞佛伦斯医院小儿精神科教授千槿雅（大韩少儿青少年精神医学会理事长）担忧道：“幼儿时期开始的过度学前教育就像在大脑基础工程时期建造高层大厦一样。这时儿童受到的压力会对学习能力、感情调节产生负面影响，消除压力的功能也会减弱，从而引发忧郁症或不安障碍。” 陈善美议员敦促道：“教育部应该制定包括婴幼儿私教育实态整体调查在内的综合对策。”

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