遭遇“黑客事故”的SK电信：“为2300万名用户免费更换手机卡”. April. 26, 2025 07:15. by 张恩智记者 jej@donga.com. 发生黑客事故的SK电信决定，从28日起为2300万名所有用户免费更换USIM卡（全球用户识别卡）。虽然目前尚无确认的受害事例，但除USIM保护服务加入指南外，用户对于制定根本对策的要求也越来越大，为消除不安，SK电信决定全面更换。此前，SK电信本月18日晚11时20分发现恶性代码，并在内部确认了遭到黑客攻击的事实。 SK电信代表刘永相（音）25日在首尔中区SK T塔举行媒体说明会。他表示：“以全体用户为对象，将实行如果用户愿意就免费更换USIM卡的追加措施。”他还低头道歉说：“作为有责任保护顾客信息的国家基础通信经营方，对于此次事故，全体职员都深感遗憾和责任。” 由此，SK电信决定，与是否受损无关，将从28日上午10时起在全国卖场及机场漫游中心提供包括ESIM（离心、内置型用户识别模块）在内的USIM卡更换服务。使用SK电信通信网的180万多名廉价手机顾客也将免费更换USIM卡。本月19日至27日自费更换USIM卡的顾客也将追溯适用免费更换服务。很有可能是采取把已经支付的USIM更换费用通过费用减额等方法返还的方式。但是，部分旧款手表及儿童手机等将被排除在更换对象之外。 SK电信介绍说，如果实行初期顾客蜂拥而至，当天难以更换USIM卡，只要在访问过的卖场进行预约申请，以后也可以更换。对于老人等数码弱势群体，客服中心会直接通过电话进行介绍。 SK电信没有具体说明此次黑客入侵的原委、原因、泄露范围等，但是强调：“到目前为止，还没有确认有实际损失。”

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