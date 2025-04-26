要求纠正被撕毁和践踏的“爱的秩序”的教皇的遗产. April. 26, 2025 07:14. . 爱也是有顺序的。“爱的秩序（Ordo Amoris）”是被圣奥古斯丁视为“所有德之本”的天主教教义。这里所说的秩序，爱上帝是第一位的，其次是爱别人，最后才是爱自己。 天主教信徒、美国副总统JD万斯1月援引这一“爱的秩序”为强硬驱逐移民政策辩护。他在接受《福克斯新闻》采访时主张：“家人优先，其后依次为邻居、所属团体、同事市民、国家，之后爱世界其余部分才是顺理成章的事情。”有人在X上发表批评文章后，万斯副总统还亲自下场回信。“在谷歌搜索一下吧。” 当他以“基本常识”为由，像“本国人民至上”一样强辩爱的秩序时，几周后真正的劲敌出现了。 主人公就是教皇方济各。他在2月10日写的《致美国主教们的信》中说，“一直密切关注着大规模驱逐移民政策等美国正在发生的重大危机”，并举例说明了圣经中“善良的撒玛利亚人”的故事。 在“像爱你的身体一样爱邻居”的律法中，耶稣回答了“邻居”到底是谁的问题。比起看到遭遇强盗倒下的人却视而不见的神职人员，虽然是被犹太人蔑视的混血民族，但为了帮助他而发慈悲的撒玛利亚人是我们应该追随的邻居。教皇方济各强调说：“‘真正的爱的秩序’是对所有人毫无例外地开放的兄弟之爱。”这明确反驳了绝对不能将歧视正当化。 “向所有人开放的爱”概括了20日去世的方济各教皇的足迹。即使在被问到对天主教中被视为禁忌的同性恋者的看法时，他谦虚地回答“我是谁，能判断他们”，给人们带来了新鲜的冲击。而且还得到了向所有人敞开教会大门的评价。 2013年当选教皇的他向所有人开放爱，而另一边，充分了解“爱的秩序”的领导人，对人类的尊严造成伤害的事情比比皆是。不仅仅是万斯副总统。积极宣传自己是天主教信徒的强硬保守倾向的意大利总理梅洛尼作为代表公约，提出了封锁海上、阻止非法移民的“零容忍政策”。同样以虔诚的天主教信徒著称的波兰总统安杰伊•杜达主张：“性少数者运动比共产主义更有害。”因史无前例的戒严事件而被弹劾的前总统尹锡悦也曾接受过天主教的洗礼。 教皇是天主教的领袖，同时也是对全世界政治、外交、文化产生巨大影响的领导人。他去世后，超越宗教出现的热烈追悼热潮，是展现对教皇生前强调的“开放的爱”的渴望的证据。 选拔新任教皇的红衣主教团的秘密会议“教皇选举会议（Conclave•锁上的房间的拉丁语）”将于下月初举行。保守派中已经出现了批判方济各教皇相较教义更重视包容的声音。他的善终能否成为人们反复回味“纠正崩溃的爱的秩序”遗产的契机？“爸爸”离开的地方留下的是我们选择“怎样的爱”的问题。

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